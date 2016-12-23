Глава региона поручил пересмотреть повышение тарифа на проезд в электричках

Врио губернатора Антон Алиханов поручил пересмотреть повышение тарифа на проезд в электричках. «Я понимаю, вы все великие счетоводы. Но давайте мы всё-таки как-то посмотрим на это немножко по-другому», — обратился Алиханов к чиновикам на оперативном совещании в областном правительстве в пятницу, 23 декабря.

Он потребовал уменьшить процент увеличения стоимости проезда. «В два раза, пожалуйста, от того, что вы заявили, снизьте. Пересчитывайте», — обратился Алиханов к главе областной службы по регулированию цен и тарифов Кириллу Юткину и врио министра развития инфраструктуры Елены Дятловой.

Ранее Кирилл Юткин написал на своей странице в соцсети Facebook, что в 2017 году в Калининградской области планируют повысить стоимость проезда в электричках на 15%. «Но всё равно у нас самые низкие тарифы в СЗФО», — отметил чиновник.

Последний раз стоимость проезда в электричках повышали в начале 2016 года. На первые 10 километров пути был установлен тариф 18 рублей, на каждый последующий километр — 1,6 рубля.