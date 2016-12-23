Мясникович предлагает ужесточить меры по борьбе с пьянством на производстве

23 декабря, Бобруйск /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Сотрудников, которые появляются на производстве в состоянии алкогольного опьянения, нужно без сожаления увольнять. Такое мнение высказал сегодня журналистам в ходе посещения ОАО «Белшина» председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер верхней палаты парламента отметил, что в ОАО «Белшина» ведут непримиримую борьбу с пьянством. Здесь регулярно проводятся рейды, и тот, кто попался в состоянии алкогольного опьянения, немедленно увольняется. «Нужно, чтобы такая норма применялась везде. Если замечен в этом, то должен понести наказание. Сегодня на рынке труда достаточно квалифицированного персонала, способного заменить пьяниц, — сказал Михаил Мясникович. — С этим социальным злом нужно вести серьезную борьбу. Ведь за пьянством стоят и суициды, и рост преступности». Он подчеркнул, что государство тратит огромные средства на восстановление здоровья, которое люди уничтожают сами.