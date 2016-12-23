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15:02 (мск), источник: ТАСС

Путин пообещал разобраться в деле уроженки Урала Севастиди, осужденной за госизмену

Президент РФ назвал принятое судом решение в отношении Севастиди «жестким».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в деле Оксаны Севастиди, приговоренной за госизмену к семи годам лишения свободы.

«Постараюсь разобраться, посмотреть на суть претензий», — заявил он на большой пресс-конференции.

Подчеркнув, что ему «сложно комментировать» решение судебной инстанции, которая является независимой, Путин в то же время назвал принятое судом решение в отношении Севастиди «жестким».

«На мой взгляд, действительно достаточно жесткий подход. Если она что-то написала в смс-сообщениях… Она же написала то, что видела, это все видели, это не представляло из себя тайны большой», — предположил глава государства.

Уроженка Екатеринбурга Оксана Севастиди была приговорена в марте 2016 года к семи годам колонии за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, направила смс-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в Абзахию. Ей было предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»). По данным ее адвоката, руководителя неформального объединения юристов и журналистов «Команда 29» Ивана Павлова, в приговоре со ссылкой на справки органов госбезопасности Абхазии указано, что приятель, с которым переписывалась Севастиди, являлся сотрудником органов госбезопасности Грузии.

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