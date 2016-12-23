Путин пообещал разобраться в деле уроженки Урала Севастиди, осужденной за госизмену

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в деле Оксаны Севастиди, приговоренной за госизмену к семи годам лишения свободы.

«Постараюсь разобраться, посмотреть на суть претензий», — заявил он на большой пресс-конференции.

Подчеркнув, что ему «сложно комментировать» решение судебной инстанции, которая является независимой, Путин в то же время назвал принятое судом решение в отношении Севастиди «жестким».

«На мой взгляд, действительно достаточно жесткий подход. Если она что-то написала в смс-сообщениях… Она же написала то, что видела, это все видели, это не представляло из себя тайны большой», — предположил глава государства.