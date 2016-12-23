Путин пообещал разобраться в деле уроженки Урала Севастиди, осужденной за госизмену
Президент РФ назвал принятое судом решение в отношении Севастиди «жестким».
Президент РФ назвал принятое судом решение в отношении Севастиди «жестким».
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в деле Оксаны Севастиди, приговоренной за госизмену к семи годам лишения свободы.
«Постараюсь разобраться, посмотреть на суть претензий», — заявил он на большой
Подчеркнув, что ему «сложно комментировать» решение судебной инстанции, которая является независимой, Путин в то же время назвал принятое судом решение в отношении Севастиди «жестким».
«На мой взгляд, действительно достаточно жесткий подход. Если она
Уроженка Екатеринбурга Оксана Севастиди была приговорена в марте 2016 года к семи годам колонии за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, направила