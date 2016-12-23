Подачу газа в Крым начнут через два-три дня, заявил Путин

Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Черноморнефтегаз» завершил работы по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым, — заявил Владимир Путин.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила, что строительство газопровода Кубань — Крым завершено и сейчас на объекте проводятся пуско-наладочные работы.

Газопровод протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок «голубого топлива» к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Эти станции будут работать на газе. Каждая ТЭС будет иметь по два энергоблока.