Подачу газа в Крым начнут через два-три дня, заявил Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости (Крым). В ближайшие
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости (Крым). В ближайшие
Об этом на ежегодной большой
«Черноморнефтегаз» завершил работы по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие
Ранее министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила, что строительство газопровода Кубань — Крым завершено и сейчас на объекте проводятся
Газопровод протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок «голубого топлива» к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Эти станции будут работать на газе. Каждая ТЭС будет иметь по два энергоблока.