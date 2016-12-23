Пермский журналист задал вопрос про шахматы Владимиру Путину

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в настоящее время в Москве. Уже на протяжении трёх часов президент России отвечает на вопросы журналистов.

Несколько минут назад прозвучал вопрос от пермского журналиста. Главный редактор «Искра Кунгур» спросил о том, будет ли поддерживаться развитие шахмат на всех уровнях в России. Вспомнил прикамец и об игре российского гроссмейстера Сергея Карякина и норвежца Магнуса Карлсена.

Путин согласился, что нужно развивать шахматы по всей стране.

«Прежде всего, безусловно мы можем гордиться своей шахматной школой. Мы хорошо знаем выдающихся шахматистов РФ. Мы создали направление в центре одаренных детей в Сочи. Этого, конечно, недостаточно, надеюсь, что шахматы будут развиваться во всей стране. А Корякин, действительно, играл здорово, просто молодец, он достойно представлял Российскую шахматную школу. Он боец, и я уверен, его победа еще впереди», — заявил Путин.