Путин: выбрать название мосту в Крым должны местные жители

Президент также рассказал, что «Черноморнефтегаз» закончил присоединение крымской газотранспортной системы к магистральным системам РФ, начинается подача российского газа в Крым. Журналист из Калининграда задал вопрос о том, как все-таки можно назвать мост в Крым. Владимир Путин сказал, что этот вопрос должны решать местные жители: «Можно провести опрос или референдум».

«Путин прагматичен: я строю мост — вы решайте, как его назвать. Это очень похоже на известную максиму о кошке. Неважно, какого она цвета. Главное — чтобы она ловила мышей», — считает Дмитрий Орлов, политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций.