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15:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Путин: выбрать название мосту в Крым должны местные жители

МОСКВА, 23 декабря, РИА ФедералПресс. В ближайшее время начнется строительство двух электростанций в Крыму, общая генерация составит почти 2000 мегаватт, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной пресс-конференции.

Источник: AP 2016

Президент также рассказал, что «Черноморнефтегаз» закончил присоединение крымской газотранспортной системы к магистральным системам РФ, начинается подача российского газа в Крым. Журналист из Калининграда задал вопрос о том, как все-таки можно назвать мост в Крым. Владимир Путин сказал, что этот вопрос должны решать местные жители: «Можно провести опрос или референдум».

«Путин прагматичен: я строю мост — вы решайте, как его назвать. Это очень похоже на известную максиму о кошке. Неважно, какого она цвета. Главное — чтобы она ловила мышей», — считает Дмитрий Орлов, политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций.

«ФедералПресс» напоминает: президент России Владимир Путин сегодня проводит традиционную пресс-конференцию с представителями СМИ. «ФедералПресс» организовал онлайн-трансляцию мероприятия, ключевые высказывания Путина в режиме реального времени прокомментируют ведущие российские эксперты.

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