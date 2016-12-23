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15:30 (мск), источник: РБК

Путин поменял мнение о причастности властей Турции к крушению Су-24

Президент Владимир Путин заявил о том, что после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре меняет свое мнение о том, что высшее руководство Турции стояло за приказом сбить российский Су-24.

Источник: Reuters

Об этом он рассказал во время ежегодной пресс-конференции в прямом эфире телеканала «Россия-24, отвечая на вопрос журналиста турецкой редакции агентства Sputnik, который спросил, не видит ли президент России связи между улучшением российско-турецких отношений и последующими событиями в Турции в виде попытки государственного переворота в Стамбуле летом 2016 года и недавним громким убийством российского посла в Анкаре.

Я скептически относился к тезису, что и самолет наш сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение
Владимир Путин
Фоторепортаж
Турецкие ВВС сбили российский Су-24В Сирии был сбит российский самолет Су-24. Турция заявила, что он вторгся в ее воздушное пространство и был сбит истребителями F-16 после многократных предупреждений.

По словам президента, ему кажется, что «все возможно», в том числе «проникновение деструктивных элементов в государственные структуры» Турции, ее армию и правоохранительные органы. Путин заключил, что это проникновение «носит глубокий характер», однако пояснил, что не считает себя вправе «переводить стрелки» и кого-то в этом конкретно обвинять.

По словам президента, этот факт не помешает развитию российско-турецких отношений и обе стороны их будут стремиться развивать, имея в виду обоюдные интересы.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря бывшим сотрудником турецкой полиции Мевлютом Алтынташем во время открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». МИД России квалифицировал это убийство как теракт.

Российский Су-24 был сбит истребителем ВВС Турции 24 ноября 2015 года. Во время катапультирования российский летчик Олег Пешков был расстрелян боевиками с территории, находившейся под контролем сирийских туркменов. Этот инцидент стал причиной резкого ухудшения российско-турецких отношений: между странами был установлен визовый режим, на поставки турецких фруктов и овощей в Россию было установлено эмбарго.

Онлайн-трансляция
ТАССMeduzaКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Комментарии
4
Sergey
Не могут и не должны инциденты, типа Су-24 влиять на экономические отношения двух стран. Этого может не понимать народ. Но глава государства это понимать обязан!!! Лично я всегда знал что ввп, явно сидит не на своём месте.
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Владимир Пацак
Если честно, то я бы лично тоже стал сомневаться, ход слишком рискованный, если Эрдоган и играет в шахматы, то в сравнении - это жертва Ферзя, поставившая игру в проигрышный вариант?
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А Б
"Кажется" - это не та категория, которой должно определяться отношение первого лица государства к происходящим в мире политическим событиям, особенно в тех случаях, когда они связаны с гибелью граждан возглавляемой им страны.
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