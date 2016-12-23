Путин поменял мнение о причастности властей Турции к крушению Су-24

Об этом он рассказал во время ежегодной пресс-конференции в прямом эфире телеканала «Россия-24, отвечая на вопрос журналиста турецкой редакции агентства Sputnik, который спросил, не видит ли президент России связи между улучшением российско-турецких отношений и последующими событиями в Турции в виде попытки государственного переворота в Стамбуле летом 2016 года и недавним громким убийством российского посла в Анкаре.

Я скептически относился к тезису, что и самолет наш сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение

В Сирии был сбит российский самолет Су-24. Турция заявила, что он вторгся в ее воздушное пространство и был сбит истребителями F-16 после многократных предупреждений.

По словам президента, ему кажется, что «все возможно», в том числе «проникновение деструктивных элементов в государственные структуры» Турции, ее армию и правоохранительные органы. Путин заключил, что это проникновение «носит глубокий характер», однако пояснил, что не считает себя вправе «переводить стрелки» и кого-то в этом конкретно обвинять.

По словам президента, этот факт не помешает развитию российско-турецких отношений и обе стороны их будут стремиться развивать, имея в виду обоюдные интересы.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря бывшим сотрудником турецкой полиции Мевлютом Алтынташем во время открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». МИД России квалифицировал это убийство как теракт.