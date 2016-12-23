Президент РФ прокомментировал закон Крашенинникова «о шлепках» и выступил против «перекошенных стандартов»

«Сходить с ума не нужно. Я против перекошенных стандартов ювенальной юстиции. Давайте еще раз к этому вернемся. Бесцеремонное вмешательство семью несправедливо. Давайте еще раз вместе с вами посмотрим на этот закон, — сказал президент.

Комментируя закон свердловского депутата ГД Павла Крашенинникова (как считается, близок к УГМК) «о шлепках», Путин признал, что в семейной практике шлепки бывают. Впрочем, призвал от них воздерживаться.

Напомним, недавно президенту передали еще 32 тыс. подписей против «закона о шлепках» — общее число перевалило за 200 тыс. А до этого в Общественной палате РФ прошли «нулевые слушания» законопроекта, исключающего категорию «близкие лица» из «закона о шлепках». Представители ОП РФ дали понять, что категорически не приемлют «насилие в семье».