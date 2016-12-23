Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Умер известный советский и российский актер
Анна Михалкова призналась, что воспитывает «монстров»
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Мнение: кто стоял за убийством российского посла на самом деле
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Путин ответил США об «умной и сильной» американской армии – СМИ
Мини-платье и модное колье: образ Пугачевой - СМИ
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
15:44 (мск), источник: Nakanune.ru

Президент РФ прокомментировал закон Крашенинникова «о шлепках» и выступил против «перекошенных стандартов»

Владимир Путин заявил, что против «перекошенных стандартов» ювенальной юстиции. Об этом президент сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Иван-Чай».

«Сходить с ума не нужно. Я против перекошенных стандартов ювенальной юстиции. Давайте еще раз к этому вернемся. Бесцеремонное вмешательство семью несправедливо. Давайте еще раз вместе с вами посмотрим на этот закон, — сказал президент.

Комментируя закон свердловского депутата ГД Павла Крашенинникова (как считается, близок к УГМК) «о шлепках», Путин признал, что в семейной практике шлепки бывают. Впрочем, призвал от них воздерживаться.

Напомним, недавно президенту передали еще 32 тыс. подписей против «закона о шлепках» — общее число перевалило за 200 тыс. А до этого в Общественной палате РФ прошли «нулевые слушания» законопроекта, исключающего категорию «близкие лица» из «закона о шлепках». Представители ОП РФ дали понять, что категорически не приемлют «насилие в семье».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин назвал условия строительства Северного широтного хода
Путин поменял мнение о причастности Турции к крушению Су-24
СМИ сообщили о требованиях захватчиков ливийского самолета
Россия потеряла третий крупный спортивный турнир за два дня
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шесть российских участников ОИ-2014 отстранены от соревнований
СМИ сообщили о госпитализации Юрия Лужкова
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Агата Муцениеце: о «Гражданском браке», новой роли и помощи мужа Супруга Павла Прилучного, исполнившая главную роль в новом сериале ТНТ, рассказала о съемках в проекте и о том, что для нее значит гражданский брак
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь