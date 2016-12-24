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04:15 (мск), источник: ТАСС

США распространили действие «закона Магнитского» на все страны

Изначально закон применялся только к гражданам России.

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин, Дмитрий Кирсанов/. Президент Барак Обама в пятницу подписал законопроект о финансировании и направлениях политики министерства обороны США на 2017 финансовый год, позволяющий, помимо прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека.

Иными словами, речь идет о придании глобального характера «Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года.

Тот закон предусматривал применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения правительства США, в нарушении прав человека на родине.

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Изначально он применялся только к российским гражданам. Но в начале 2015 года сенатор Бен Кардин внес на рассмотрение Конгресса законопроект, который был призван наделить главу администрации США полномочиями, позволяющими включать в черные списки граждан и других стран.

Лица, попавшие под действие этих ограничений, не смогут получить американскую въездную визу, любая их собственность на территории США и счета в банках, при наличии таковых, замораживаются.

Данная норма будет действовать в течение шести лет, однако введенные за этот период ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением хозяина Белого дома. Обама в письменном заявлении уточнил, что не обязательно воспользуется новым механизмом санкций. «Я намерен действовать (в данном случае) по своему усмотрению», — заявил президент.

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Кроме того, он сообщил, что категорически возражает против попыток Конгресса сохранить тюрьму на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба), в которой содержатся лица, захваченные в ходе различных антитеррористических операций, прежде всего в Афганистане.

«Наши усилия, направленные на передачу дополнительного числа (узников этого лагеря другим странам), будут продолжаться до последнего дня моего пребывания у власти», — подчеркнул глава государства. В связи с этим он уточнил, что после его прихода в Белый дом в 2009 году из тюрьмы в Гуантанамо США отправили за рубеж «более 175 заключенных». Теперь там остается 59 узников, добавил Обама.

Его должностные полномочия истекают 20 января. В Белом доме демократа Обаму меняет республиканец Дональд Трамп.

Комментарии
20
Игорь Афанасьев
Дык, Обама должен быть первым в чёрном списке! Чёрный всегда первым в чёрном списке.
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алексей берсенев
агония и политическая СМЕРТЬььььь
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Юрий Викторович
Ему(Обаме)давно уже пора на пальму возвращаться
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