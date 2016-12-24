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11:58 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон: Встреча с Путиным произойдет 17 января 2017 года

Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил после встречи с вице-премьером Российской Федерации Дмитрием Рогозиным, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

На встрече, которая состоялась в три ночи и длилась около часа, Рогозин от имени руководства России поздравил со вступлением в должность Президента РМ и передал приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом.

Стороны обсудили текущее положение дел и перспективы решения главных вопросов в молдо-российских отношениях, а также возможные пути продвижения по Приднестровскому вопросу.

Также обсудили повестку предстоящей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. С удовольствием принял приглашение и выразил надежду на полноценное восстановление молдо-российских отношений.

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Встреча с Владимиром Владимировичем в Москве запланирована на 17 января 2017 года, — написал на своей официальной странице в Facebook президент Молдовы Игорь Додон.

Actualitati.md напоминает, что ранее Додон неоднократно заявлял, что в рамках встречи с Владимиром Путиным он намерен обсудить два важных вопроса:

1. Возвращение молдавской продукции на российские рынки,

2. Вопрос связанный с молдавскими мигрантами в России. Президент РМ намерен обсудить с Владимиром Путиным амнистию для граждан РМ, нарушивших миграционный режим РФ. Будут затронуты и другие темы, фигурирующие в повестке молдо-российских отношений.

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