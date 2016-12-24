Игорь Додон: Встреча с Путиным произойдет 17 января 2017 года

На встрече, которая состоялась в три ночи и длилась около часа, Рогозин от имени руководства России поздравил со вступлением в должность Президента РМ и передал приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом.

Стороны обсудили текущее положение дел и перспективы решения главных вопросов в молдо-российских отношениях, а также возможные пути продвижения по Приднестровскому вопросу.