Игорь Додон: Встреча с Путиным произойдет 17 января 2017 года
Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил после встречи с
Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил после встречи с
На встрече, которая состоялась в три ночи и длилась около часа, Рогозин от имени руководства России поздравил со вступлением в должность Президента РМ и передал приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом.
Стороны обсудили текущее положение дел и перспективы решения главных вопросов в
Также обсудили повестку предстоящей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. С удовольствием принял приглашение и выразил надежду на полноценное восстановление
Встреча с Владимиром Владимировичем в Москве запланирована на 17 января 2017 года, — написал на своей официальной странице в Facebook президент Молдовы Игорь Додон.
Actualitati.md напоминает, что ранее Додон неоднократно заявлял, что в рамках встречи с Владимиром Путиным он намерен обсудить два важных вопроса:
1. Возвращение молдавской продукции на российские рынки,
2. Вопрос связанный с молдавскими мигрантами в России. Президент РМ намерен обсудить с Владимиром Путиным амнистию для граждан РМ, нарушивших миграционный режим РФ. Будут затронуты и другие темы, фигурирующие в повестке