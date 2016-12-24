ДПМ созывает съезд для избрания нового лидера партии

Почетные гости съезда — партнеры из-за рубежа. Среди них — генеральный секретарь Социалистического интернационала, представители партии европейских социалистов. Также приглашены дипломаты и государственные деятели.

Почетные гости съезда — партнеры из-за рубежа. Среди них — генеральный секретарь Социалистического интернационала, представители партии европейских социалистов. Также приглашены дипломаты и государственные деятели.

«Вы поняли, что в нынешние времена Молдова, как любая европейская страна, должна двигаться вперёд. У вас есть важное обязательство — европейская интеграция. Пришло время, когда политики должно быть меньше. Пришло время подтвердить наши ценности и принципы. Только так мы будем бороться с популизмом и политикой собственного интереса», — сказал генеральный секретарь Социнтерна Луис Айала.

«Мне всегда хорошо в Кишинёве, я приезжаю не для того, чтобы давать вам советы. Я думаю, вы лучше знаете, что нужно делать для Молдовы. Нужно правительство, которое любит Молдову. Хочу от всего сердца пожелать успехов господину Филипу. Его труд самый тяжкий. Но вам удалось добиться успеха в этом тяжёлом для Молдовы году. В прошлом году мы утвердили выделение кредита Молдове. Но в 2016 было много трудных моментов, которые вам удалось преодолеть. Вы утвердили бюджет на 17 год, а мы в Румынии пока не утвердили. Так что поздравляю», — отметил вице-председатель Социнтерна Виктор Понта.

«Благодарю всех, кто находится в этом зале. Дорогие представители территориальных организаций, вы — сила партии. Мэры, председатели районов — хотя административный и политический статус не имеет значения, — вы наша сила. Человеческие ресурсы у нас — лучшие. Демократическая партия стала не только движущей силой власти в Кишиневе, она стала командой № 1 в районах. На внешнем плане подчеркну только одно. С 2009 года ДПМ удалось стать полноправным членом Социалистического интернационала. А с 2012 ДПМ представлена в руководстве Социнтерна», — сказал председатель парламентской фракции ДПМ Мариан Лупу.