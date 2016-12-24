В Крыму учредили награду за укрепление межнационального мира

«Это новая награда, которая впервые будет присуждаться не только за значительный личный вклад лица в культурное и духовное развитие народов республики Крым, но также за особые личные заслуги в укреплении межнационального и межконфессионального мира», — сказал Бальбек, который выступил инициаторам учреждения новой награды.

Депутат ГД подчеркнул, что в Крыму укрепление и развитие отношений между народами является одной из первостепенных задач.