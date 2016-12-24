Спикер Курултая Башкирии прокомментировал большой брифинг Путина
УФА, 24 дек 2016. /ИА Башинформ/. Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев прокомментировал большую
УФА, 24 дек 2016. /ИА Башинформ/. Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев прокомментировал большую
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В ходе большой
— Нам хорошо известны настроения в Башкирии. В Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коней, вооружила всё мужское население с 16 лет, и отправила на фронт. Так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы должны гордиться, — сказал Владимир Путин.