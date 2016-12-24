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12:55 (мск), источник: Крым Press

Замглавы Белогорска уволен по представлению прокуратуры

По представлению прокуратуры заместитель главы администрации Белогорска уволен в связи с совершением коррупционных правонарушений.

Прокуратура Белогорского района провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе.

Установлено, что заместитель главы администрации городского поселения Белогорск содействовал в получении своей супругой разрешения на размещение нестационарного торгового объекта на территории города, а после заключения с ней договора не принимал в течение полугода мер к взысканию в бюджет платы за размещение НТО. При этом о наличии личной заинтересованности при заключении и исполнении указанного договора он в комиссию по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации не сообщал.

Также он незаконно содействовал в осуществлении предпринимательской деятельности одного из коммерческих предприятий района в ущерб муниципальному унитарному предприятию города, — сообщили в прокуратуре.

Ввиду совершения коррупционных правонарушений муниципальным служащим прокурор района внес в адрес главы администрации Белогорска представление. По результатам его рассмотрения заместитель главы администрации уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

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