Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Вред красного мяса поставили под сомнение
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
Путин согласился с проведением нового референдума в Крыму
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Мнение: кто стоял за убийством российского посла на самом деле
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Заманчивая идея»: СБУ об отделении «украинской» Тюмени от России
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
14События недели в фотографиях
11:47 (мск), источник: БЕЛТА

Давыдько: Беларусь — благополучная страна, и ее не нужно раскачивать

По мнению главного редактора газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павла Якубовича, Беларусь является существенно более демократической страной, нежели многие из тыкающих в нее пальцем.

Источник: БЕЛТА

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь — благополучная страна, и не хотелось бы, чтобы кто-то «раскачивал нашу лодку». Такое мнение высказал председатель Национальной государственной телерадиокомпании Геннадий Давыдько во время телепрограммы «Клуб редакторов» в субботнем эфире канала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

По мнению главного редактора газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павла Якубовича, Беларусь является существенно более демократической страной, нежели многие из тыкающих в нее пальцем.

Эксперты обсудили последние тенденции в белорусских и зарубежных СМИ, в том числе отдельные публикации в отношении Беларуси.

Читайте также
Носкевич призвал не связывать «дело Регнума» с политикой

«Мое мнение — есть сейчас определенный позитивный сигнал, поскольку на наших глазах произошла общая духовная консолидация в Беларуси. Мы достойные люди, мы рады всем (и к России, само собой, особое отношение), мы любим свою страну и гордимся независимостью», — отметил Павел Якубович.

Руководитель информагентства и радио Sputnik в Беларуси Андрей Качура со своей стороны добавил: «Когда идет огромное количество умных, толковых публикаций, они часто проходят незамеченными. А одна ложка дегтя ну обязательно на глаза попадется».

Участники заседания клуба редакторов не обошли вниманием и ситуацию с телеканалом «Белсат», финансирование которого польская сторона намерена урезать. Эта станция, создававшаяся еще в духе холодной войны, по мнению белорусских экспертов, является уже реликтом прошлого и не имеет значительной аудитории.

«Сокращение финансирование “Белсата” — это сугубо польское событие, у них процесс оптимизации, и это не должно вызывать какого-то брожения в умах, — подчеркнул Павел Якубович. — Когда идет холодная война и имеет место противоборство, то понятно, что нужны определенные “военные медиаинструменты”. А когда наступила другая ситуация и “медиафронта” уже, по сути, нет, когда в Беларусь приезжают польские политики, когда с обеих сторон звучат серьезные аргументированные слова о том, что нужно менять стиль взаимодействия, и из слов это превращается в дело, то такие инструменты, как телеканал “Белсат” и другие, становятся просто ненужными. Их заводят на запасной путь. Сотрудники “Белсата” должны понимать, что в их услугах не нуждаются».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году
Марин Ле Пен заявила о необходимости Франции выйти из НАТО и ЕС
Путин обсудил сирийское урегулирование с членами Совбеза
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в Польше
Мост между Россией и Китаем начали строить в Амурской области
Фигуристы Столбова и Климов победили на ЧР в парном катании
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
Детский омбудсмен предложила создать публичный реестр педофилов
Спорт
«Спартак» ищет защитников, Витсель не уедет до лета Подводим итоги очередного дня работы трансферного рынка и выделяем самые громкие слухи
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь