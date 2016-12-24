Давыдько: Беларусь — благополучная страна, и ее не нужно раскачивать

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь — благополучная страна, и не хотелось бы, чтобы кто-то «раскачивал нашу лодку». Такое мнение высказал председатель Национальной государственной телерадиокомпании Геннадий Давыдько во время телепрограммы «Клуб редакторов» в субботнем эфире канала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Мое мнение — есть сейчас определенный позитивный сигнал, поскольку на наших глазах произошла общая духовная консолидация в Беларуси. Мы достойные люди, мы рады всем (и к России, само собой, особое отношение), мы любим свою страну и гордимся независимостью», — отметил Павел Якубович.

Руководитель информагентства и радио Sputnik в Беларуси Андрей Качура со своей стороны добавил: «Когда идет огромное количество умных, толковых публикаций, они часто проходят незамеченными. А одна ложка дегтя ну обязательно на глаза попадется».

Участники заседания клуба редакторов не обошли вниманием и ситуацию с телеканалом «Белсат», финансирование которого польская сторона намерена урезать. Эта станция, создававшаяся еще в духе холодной войны, по мнению белорусских экспертов, является уже реликтом прошлого и не имеет значительной аудитории.