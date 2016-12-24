Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
5 психических болезней из русских сказок
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
Трамп высказался об убийстве российского посла
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Мнение: кто стоял за убийством российского посла на самом деле
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
Возлюбленную Николая Баскова ограбили у торгового центра (видео)
Известного певца судят за воровство
Путин ответил США об «умной и сильной» американской армии – СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
14События недели в фотографиях
11:44 (мск), источник: РИА Новости

Марин Ле Пен высказалась за выход Франции из НАТО и ЕС

АФИНЫ, 24 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Лидер «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен заявила, что страна должна выйти из НАТО и Евросоюза, а зону евро покинуть одновременно с другими государствами.

Источник: РИА Новости
«Frexit будет частью моей политики», — заявила политик в интервью греческой газете «Кирьякатики Димократия», подтвердив планы участвовать в президентских выборах.

Президентские выборы во Франции будут проходить в апреле и мае 2017 года. Ле Пен считается одним из главных кандидатов на пост президента.

По ее мнению, когда Франция выйдет из ЕС и зоны евро, то же самое должны сделать Португалия, Италия, Испания, Ирландия, Греция и Кипр. «Идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их», — сказала она.

Люди должны иметь возможность голосовать за освобождение от рабства и шантажа со стороны технократов в Брюсселе и вернуть суверенитет страны. Англичане поняли это и проголосовали за выход из Европейского Союза, хотя, конечно же, никогда не меняли фунт на евро.
Марин Ле ПенЛидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции

Политик отметила, что евро не просто валюта, а инструмент шантажа.

Читайте также
Юнкер не считает, что Ле Пен может стать президентом Франции

«Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее. В Британии, когда был создан финансовый кризис, приступили к девальвации фунта стерлингов, и вскоре снова начался экономический рост», — сказала Ле Пен.

Она считает, что Евросоюз должен стать свободной конфедерацией государств, уважающей национальный суверенитет, а Международный валютный фонд должен быть ликвидирован.

Ле Пен заявила, что если станет президентом, то Франция не останется в НАТО, поскольку эта организация больше не нужна.

Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе.
Марин Ле Пен

Она сказала также, что уважает президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.

Говоря о Греции, Ле Пен заявила, что выдаваемые стране кредиты идут не обществу, а французским и немецким банкам. Она обвинила правящую партию СИРИЗА в предательстве Греции.

«Демократия родилась в Греции и не должна умереть в Греции. СИРИЗА предала свою страну. В то время как люди голосовали на референдуме “Нет”, она поддалась шантажу и подписала условия Евросоюза», — считает она.

Политик вновь заявила о намерении положить конец неконтролируемой миграции.

Я повторяю свое обещание дать Франции полный контроль над ее национальными границами и положить конец договору Шенгенской зоны. Миф об общем свободном передвижении в Европе должен быть похоронен.
Марин Ле Пен
Комментарии
54
Истребитель бензина
Какая умная женщина . Французская Трампесса . Лягушатники , у вас последний шанс спасти Францию !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ввладимир р
Мари вперёд
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Истребитель бензина
Друзья , я не могу вам ответить , так как мыло глючит . Я вижу только три коммента в топике - набравшие наибольшее количество лайков . А внутрь комментов меня не пускает ...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Марин Ле Пен хочет устроить референдум о выходе Франции из ЕС
© Ньюстюб
Путин пояснил свои слова о превосходстве российской армии
Путин обсудил сирийское урегулирование с членами Совбеза
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в Польше
Мост между Россией и Китаем начали строить в Амурской области
Фигуристы Столбова и Климов победили на ЧР в парном катании
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
Детский омбудсмен предложила создать публичный реестр педофилов
Спорт
«Спартак» ищет защитников, Витсель не уедет до лета Подводим итоги очередного дня работы трансферного рынка и выделяем самые громкие слухи
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь