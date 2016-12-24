Марин Ле Пен высказалась за выход Франции из НАТО и ЕС

Источник: РИА Новости

«Frexit будет частью моей политики», — заявила политик в интервью греческой газете «Кирьякатики Димократия», подтвердив планы участвовать в президентских выборах.

Президентские выборы во Франции будут проходить в апреле и мае 2017 года. Ле Пен считается одним из главных кандидатов на пост президента. По ее мнению, когда Франция выйдет из ЕС и зоны евро, то же самое должны сделать Португалия, Италия, Испания, Ирландия, Греция и Кипр. «Идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их», — сказала она.

Люди должны иметь возможность голосовать за освобождение от рабства и шантажа со стороны технократов в Брюсселе и вернуть суверенитет страны. Англичане поняли это и проголосовали за выход из Европейского Союза, хотя, конечно же, никогда не меняли фунт на евро. Марин Ле Пен Лидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции

Политик отметила, что евро не просто валюта, а инструмент шантажа.

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«Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее. В Британии, когда был создан финансовый кризис, приступили к девальвации фунта стерлингов, и вскоре снова начался экономический рост», — сказала Ле Пен. Она считает, что Евросоюз должен стать свободной конфедерацией государств, уважающей национальный суверенитет, а Международный валютный фонд должен быть ликвидирован. Ле Пен заявила, что если станет президентом, то Франция не останется в НАТО, поскольку эта организация больше не нужна.

Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе. Марин Ле Пен

Она сказала также, что уважает президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Говоря о Греции, Ле Пен заявила, что выдаваемые стране кредиты идут не обществу, а французским и немецким банкам. Она обвинила правящую партию СИРИЗА в предательстве Греции. «Демократия родилась в Греции и не должна умереть в Греции. СИРИЗА предала свою страну. В то время как люди голосовали на референдуме “Нет”, она поддалась шантажу и подписала условия Евросоюза», — считает она. Политик вновь заявила о намерении положить конец неконтролируемой миграции.