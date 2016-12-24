США расширили санкционные списки против РФ

Об этом говорится в сообщении Министерства торговли США, передает Капитал со ссылкой на Радио Свобода.

Министерство пошло на этот шаг, чтобы обеспечить эффективность действующих санкций в отношении России за нарушение международного права и разжигания конфликта на востоке Украины.

Этот перечень новых подсанкционных субъектов будет обнародован официально 27 декабря, с тех пор санкции против них и вступят в силу.

В этом списке, который пока обнародован в ознакомительном порядке, 21 субъект из России и 2 из Крыма. В него попали, в частности, российские оборонные компании, среди них семь дочерних организаций концерна «Алмаз-Антей» и восемь дочерних компаний концерна «Радиоэлектронные технологии», — или две российские компании в оккупированном Крыму — «Крымские порты» и «Крымская железная дорога».

Из этого нового перечня Министерства торговли несколько субъектов уже находятся под другими санкционными ограничениями США, которые объявляло ранее Министерство финансов этой страны.