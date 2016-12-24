Дубровский заверил, что бюджет в «конфликтном» Миассе будет принят
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оценил политическую ситуацию в Миассе, где
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оценил политическую ситуацию в Миассе, где
Он отметил, что Миасс — это одно из тех мест, где «всегда есть конфликты». Губернатор подчеркнул, что бюджет будет принят, и региональная власть в этом вопросе городу поможет.
Говоря о главе городского округа Геннадии Васькове, он подчеркнул, что Васьков имеет кредит доверия губернатора.
«Я буду его поддерживать», — сказал Дубровский.
Он также добавил, что сохранит депутатский корпус в Миассе.
«Каждая территория имеет того депутата, которого заслуживает», — резюмировал глава региона.
Как сообщало Накануне.RU, 28 декабря пройдет внеочередное собрание депутатов Миасского городского округа. Единственный вопрос в повестке — о бюджете округа на 2017 год и плановый период, вопрос, который депутаты так и не смогли рассмотреть с предыдущих двух попыток.