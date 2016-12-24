Дубровский оценил работу Тефтелева на посту мэра Челябинска: «Если работает, значит, кредит моего доверия есть»
Глава Южного Урала Борис Дубровский оценил работу Евгения Тефтелева на посту мэра Челябинска. Об этом губернатор рассказал на
Глава Южного Урала Борис Дубровский оценил работу Евгения Тефтелева на посту мэра Челябинска. Об этом губернатор рассказал на
«Если работает, значит, кредит моего доверия есть. Как только кредит моего доверия будет исчерпан, он перестанет работать», — отметил Дубровский.
Оценивая внешнее состояние столицы Челябинской области, глава региона напомнил, что тоже живет в этом городе и тоже не удовлетворен его состоянием: «Думаю, что столица Южного Урала должна быть в другом состоянии».
Губернатор сравнил Челябинск с Екатеринбургом, отметив, что последний выглядит намного лучше. Дубровский отметил, что с приходом его и его команды город не стал хуже, он такой был всегда. Он подчеркнул, что в столице Южного Урала нет ни одного выставочного центра, зато много
Также он рассказал, что когда его назначили губернатором и он принял дела, то узнал информацию о «кредиторке», сравнимой с трехлетним дорожным бюджетом Челябинска, «который я сейчас оплачиваю».
«Давайте будем понимать, почему я здесь оказался, потому что люди поняли, что область расценивают как место, которое надо доесть и разбежаться. Мне стыдно, что я не смог сделать из Челябинска за три года Екатеринбург или Москву, но мне не стыдно за ММК, где я работал много лет», — признался Дубровский.