Дубровский оценил работу Тефтелева на посту мэра Челябинска: «Если работает, значит, кредит моего доверия есть»

«Если работает, значит, кредит моего доверия есть. Как только кредит моего доверия будет исчерпан, он перестанет работать», — отметил Дубровский.

Оценивая внешнее состояние столицы Челябинской области, глава региона напомнил, что тоже живет в этом городе и тоже не удовлетворен его состоянием: «Думаю, что столица Южного Урала должна быть в другом состоянии».

Губернатор сравнил Челябинск с Екатеринбургом, отметив, что последний выглядит намного лучше. Дубровский отметил, что с приходом его и его команды город не стал хуже, он такой был всегда. Он подчеркнул, что в столице Южного Урала нет ни одного выставочного центра, зато много торгово-развлекательных центров, которые кто-то строил, а еще у города есть «Гринфлайт».

Также он рассказал, что когда его назначили губернатором и он принял дела, то узнал информацию о «кредиторке», сравнимой с трехлетним дорожным бюджетом Челябинска, «который я сейчас оплачиваю».

«Давайте будем понимать, почему я здесь оказался, потому что люди поняли, что область расценивают как место, которое надо доесть и разбежаться. Мне стыдно, что я не смог сделать из Челябинска за три года Екатеринбург или Москву, но мне не стыдно за ММК, где я работал много лет», — признался Дубровский.