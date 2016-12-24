Виктор Понта был награждён орденом Республики

«Я хочу поблагодарить президента Тимофти. Я рад, что те действия, которые мы совместно сделали дошли до людей, которые живут в Республике Молдова. Я уверяю, что в Бухаресте у Вас всегда будут друзья, которые помогут», — отметил Виктор Понта.

PUBLIKA.MD напоминает, что сегодня Демократическая партия Молдовы созвала восьмой съезд формирования, на котором ожидается более 1200 человек. В повестке дня избрание нового председателя партии.

Напомним, Мариан Лупу сложил полномочия председателя Демократической партии на заседании Политсовета формирования 10 декабря. Политик объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Лупу обеспечивает председательство ДПМ до избрания нового лидера партии.