Посол: более 80% украинцев хорошо относятся к Беларуси

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Неразрешенных проблем между Беларусью и Украиной не существует, а возникающие вопросы решаются в процессе переговоров руководством двух стран, заявил в интервью научному ежегодному журналу «Україна дипломатична» Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол.

«Главный для нас результат работы в Украине, это то, что более 80 процентов украинцев положительно относятся к Беларуси. Белорусская сторона рассчитывает на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества с Украиной по широкому спектру вопросов», — заявил Сокол.

Он отметил, что конструктивному характеру межгосударственного диалога и развитию двусторонних отношений во всех сферах заметно поспособствовала взвешенная позиция Беларуси по актуальным для Украины вопросам, в том числе по вопросу мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.