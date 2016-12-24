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15:32 (мск), источник: Sputnik.by

Посол: более 80% украинцев хорошо относятся к Беларуси

К 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Украиной белорусский посол в Киеве Игорь Сокол рассказал об основных достижения двустороннего сотрудничества.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Неразрешенных проблем между Беларусью и Украиной не существует, а возникающие вопросы решаются в процессе переговоров руководством двух стран, заявил в интервью научному ежегодному журналу «Україна дипломатична» Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол.

«Главный для нас результат работы в Украине, это то, что более 80 процентов украинцев положительно относятся к Беларуси. Белорусская сторона рассчитывает на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества с Украиной по широкому спектру вопросов», — заявил Сокол.

Он отметил, что конструктивному характеру межгосударственного диалога и развитию двусторонних отношений во всех сферах заметно поспособствовала взвешенная позиция Беларуси по актуальным для Украины вопросам, в том числе по вопросу мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

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По его словам, товарооборот между странами за 25 лет увеличился с несколько сот миллионов долларов до почти 8 миллиардов в 2012 году. Сокол рассказал и о наиболее ярких примерах совместной кооперации.

«Сборочные производства тракторов МТЗ и комбайнов Гомсельмаш, по некоторым оценкам, обеспечивают около 15% потребностей Украины в новой сельскохозяйственной технике. При этом данные предприятия имеют достаточно высокий уровень локализации производства в Украине. Например, совместное производство лифтового оборудования Могилевлифтмаш в Вышгороде, которое работает с 2005 года, на 40−70%, в зависимости от модели, локализовано в Украине», — сообщил посол.

Современные предприятия с участием украинского капитала созданы и в Беларуси, работают СП по выпуску пассажирских вагонов, сварочных электродов, тормозных колодок, модернизации вертолетной техники. Сокол рассказал, что в первом полугодии 2016 года из Украины в Беларусь привлечено более 80 миллионов долларов прямых инвестиций.

Двадцатипятилетие установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Украиной будет отмечаться 27 декабря 2016 года. В четверг глава белорусского государства Александр Лукашенко и экс-президент Украины Леонид Кучма встретились в Минске и обменялись подарками перед Новым годом — белорусский лидер подарил Кучме плюшевого петуха, а сам получил в подарок сборник трудов Никколо Макиавелли.

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