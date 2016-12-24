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16:26 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинский губернатор признался, что стал гораздо спокойнее и терпимее

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, подводя итоги уходящего года, признался, что стал гораздо спокойнее и терпимее.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом глава региона заявил на пресс-конференции в Челябинске.

«Я не был никогда публичным человеком. Именно это для меня было основной проблемой», — сказал он.

Отвечая на вопрос, что может рассердить главу региона, Дубровский отметил, что когда не достигается результат поставленных им задач, подчеркнув, что никогда не ставит подчиненным задач, которых невозможно достичь.

«Если вы считаете, что я стал злее, вы просто не видели меня, когда я работал на ММК», — подчеркнул он.

Глава региона напомнил, что стал губернатором в сложное время, когда экономика пошла вниз. По его словам, главная задача — сохранить социальные потребности и не упустить развития.

«И тот, кто не готов работать, он мне в команде не нужен», — заключил Борис Дубровский.

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