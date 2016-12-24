Путин обсудил с членами СБ РФ урегулирование в Сирии после освобождения Алеппо

«На совещании обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании с учетом завершившейся операции сирийских Вооруженных сил по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане», — сказал он.

«Были затронуты различные вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим в понедельник в Санкт-Петербурге встречам в верхах в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ», — добавил Песков.