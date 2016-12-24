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15:39 (мск), источник: Интерфакс

Путин обсудил с членами СБ РФ урегулирование в Сирии после освобождения Алеппо

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ сирийское урегулирование, а также подготовку к предстоящим в понедельник саммитам ЕврАзЭС и ОДКБ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: AP 2016

«На совещании обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании с учетом завершившейся операции сирийских Вооруженных сил по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане», — сказал он.

«Были затронуты различные вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим в понедельник в Санкт-Петербурге встречам в верхах в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ», — добавил Песков.

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По словам пресс-секретаря, речь на совещании также шла о некоторых вопросах внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Комментарии
1
А Б
Из сообщения усматривается, что вопросам внешней политики президент уделяет гораздо больше внимания, чем решению вопросов внутри страны: "...речь на совещании также шла о некоторых вопросах внутрироссийской социально-экономической повестки дня." При таком распределении приоритетов, рассчитывать на прогресс в решении насущных вопросов страны в ближайшее время, рассчитывать не приходится.
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