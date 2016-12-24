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15:42 (мск), источник: Actualitati.md

В понедельник Игорь Додон представит команду своих советников

В понедельник, в 10.00, президент Республики Молдова Игорь Додон в рамках брифинга представит команду своих советников, сообщает Actualitati.

Источник: Actualitati.md

Сегодня на новом рабочем месте. Утвердил новую структуру аппарата президента:

1. Советник по юридическим вопросам, представитель президента Молдовы в отношениях с парламентом и правительством;.

2. Советник по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности;.

3. Советник по внешней политике;.

4. Советник в экономической сфере;.

5. Советник по вопросам социального развития;.

6. Советник в области образования, культуры и научных исследований;.

7. Советник в агроиндустриальной сфере и в области государственного управления;.

8. Советник по реинтеграции;.

9. Советник в сфере отношений с диаспорой;.

10. Пресс-секретарь.

Да поможет нам Бог. У Молдовы есть будущее!, — написал на своей странице в социальной сети Игорь Додон.

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