В понедельник Игорь Додон представит команду своих советников
В понедельник, в 10.00, президент Республики Молдова Игорь Додон в рамках брифинга представит команду своих советников, сообщает Actualitati.
В понедельник, в 10.00, президент Республики Молдова Игорь Додон в рамках брифинга представит команду своих советников, сообщает Actualitati.
Сегодня на новом рабочем месте. Утвердил новую структуру аппарата президента:
1. Советник по юридическим вопросам, представитель президента Молдовы в отношениях с парламентом и правительством;.
2. Советник по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности;.
3. Советник по внешней политике;.
4. Советник в экономической сфере;.
5. Советник по вопросам социального развития;.
6. Советник в области образования, культуры и научных исследований;.
7. Советник в агроиндустриальной сфере и в области государственного управления;.
8. Советник по реинтеграции;.
9. Советник в сфере отношений с диаспорой;.
10.
Да поможет нам Бог. У Молдовы есть будущее!, — написал на своей странице в социальной сети Игорь Додон.