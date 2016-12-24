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16:46 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Оперативное совещание провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

Завершение финансового года, обеспечение безопасности жителей Волгоградской области в предстоящие праздничные дни, усиление работы по профилактике гриппа — эти вопросы губернатор Андрей Бочаров обсудил на совещании. Об этом ВДТВ рассказали в администрации региона.

Перед своими заместителями глава региона поставил задачу — до 26 декабря завершить все вопросы, связанные с финансированием проектов и программ текущего года, и в положенные сроки отчитаться перед профильными федеральными ведомствами о расходовании средств.

«Также необходимо продолжить активную работу по подготовке конкурсных процедур, чтобы в начале 2017 года заключить последующие договоры и контракты», — пояснил Андрей Бочаров.

Важной задачей в преддверии новогодних и рождественских праздников является обеспечение безопасности горожан. В администрации Волгоградской области в эти дни будет установлено дежурство ответственных лиц. Планируется усилить работу по предотвращению незаконного оборота спиртосодержащей продукции.

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