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16:03 (мск), источник: Интерфакс

МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в польском городе Ланьцут

Москва предостерегла Варшаву от принятия поправок в законодательство, открывающих путь к их массовому истреблению.

Источник: AP 2016

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Поправки к польскому законодательству, которые в случае их принятия откроют путь к массовому уничтожению советских и российских памятников в этой стране, осложнят двусторонние отношения, заявляют в МИД России.

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«Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему “пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя”. Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше. Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИДа, размещенном в субботу на сайте ведомства.

Комментарий сделан в связи с демонтажем Памятника благодарности в польском городе Ланьцут.

«Речь идет об очередном акте демонстративного цинизма», — подчеркивают на Смоленской площади.

Там отметили, что демонтаж Памятника благодарности, установленного в свое время в ознаменование подвига советских воинов, освобождавших Польшу от нацистской оккупации, начался на днях по распоряжению администрации города.

«Решение избавиться от этого мемориального объекта принималось явочным порядком. Никаких консультаций с российской стороной, как того требуют международно-правовые обязательства Варшавы, не проводилось», — отмечается в комментарии МИДа.

«Только в этом году такая участь в Польше постигла семь памятников советским воинам, — отметили в ведомстве, — было зафиксировано пятнадцать актов вандализма на советских мемориальных объектах, в том числе девять — на кладбищах».

Комментарии
4
Феля
Вообще то они Собаки как про них даже Гитлер говорил, кто кормит тот хозяин:)
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Виталий Сорокин
Как это не прискорбно,но высказывания нашего МИДа для Польши - это просто "пшик"...Все Заявления такого УВАЖАЕМОГО заведения должны поддерживаться соответствующими "очень серьезными" действиями,а не просто сотрясением воздуха! Просто стыдно,одна болтовня...
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Игорек
Разорвать дип. отношения с Польшой и закрыть границу как враждебного государства!!!
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