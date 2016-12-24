МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в польском городе Ланьцут

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Поправки к польскому законодательству, которые в случае их принятия откроют путь к массовому уничтожению советских и российских памятников в этой стране, осложнят двусторонние отношения, заявляют в МИД России.

«Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему “пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя”. Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше. Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИДа, размещенном в субботу на сайте ведомства.

Комментарий сделан в связи с демонтажем Памятника благодарности в польском городе Ланьцут.

«Речь идет об очередном акте демонстративного цинизма», — подчеркивают на Смоленской площади.

Там отметили, что демонтаж Памятника благодарности, установленного в свое время в ознаменование подвига советских воинов, освобождавших Польшу от нацистской оккупации, начался на днях по распоряжению администрации города.