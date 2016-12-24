Россия не исключает решения газового спора с Беларусью в суде
Конфликт между Россией и Беларусью возник
Конфликт между Россией и Беларусью возник
МИНСК, 24 дек — Sputnik. Поиск решения газового спора между Россией и Беларусью может быть продолжен в суде, передают российские СМИ со ссылкой на
По его словам, дело уже находиться в суде. При этом
Спор возник
Еще одним аргументом белорусской стороны в пользу снижения цены на газ была необходимость учитывать в вопросах ценообразования интеграционную составляющую. Беларусь интересует не столько цена на газ, сколько разница в ценах в странах.
«Если в регионах, которые находятся рядом с Беларусью цена на газ в два с лишним раза ниже, чем в Беларуси, то вполне понятно, что конкурентоспособность товаров, которые производятся у нас, будет заведомо хуже, чем на территории Российской Федерации, — заявил тогда белорусский премьер Андрей Кобяков.
В ноябре Беларусь внесла авансовый платеж за газ и заявила, что надеется на восстановление объемов поставок нефти в республику. Однако Россия этот платеж вернула и напомнила о необходимости оплатить весь долг.