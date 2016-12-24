Дубровский об отставке мэра Копейска: Человек просто не оценил свои силы

В ближайшее время в Копейске (Челябинская область) пройдет новый конкурс по выборам главы города — напомним, избранный депутатами бывший МЧСник Владимир Устинов продержался на посту чуть более двух недель, 21 декабря губернатор принял его отставку, передает корреспондент агентства новостей «Доступ».

В ходе итоговой пресс-конференции глава региона прокомментировал его отставку.

«Несмотря на то, что участники конкурса проходят тщательный отбор, человек просто не до конца понимал, что ему предстоит в этом городе», — сказал Борис Дубровский.

Он добавил, что в ходе нового конкурса соискателям предстоит еще более качественно оценить свои возможности. «Чехарда мне точно не нужна. Я — за конструктивизм и за развитие. Поэтому не допустим сбоя. Выберем достойного профессионального и компетентного человека, который с открытыми глазами встретит 280 исков и будет готов думать, где искать 600 миллионов для исполнения судебных решений о расселении ветхо-аварийного жилья, решать другие насущные вопросы города и понимать свою ответственность. Который будет интегрирован в команду областного правительства», — сказал Дубровский.

При этом губернатор отметил, что проведенная в области реформа МСУ — когда главу муниципалитета выбирают не граждане, а депутаты — его в целом не разочаровала, поскольку к руководству муниципалитетами приходят, в основном, люди компетентные и профессиональные. Хотя расти и развиваться еще есть куда, добавил Дубровский.