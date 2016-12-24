Порошенко: отдельные политические силы дестабилизируют ситуацию в стране

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдельные политические силы в Украине не оставляют усилий по дестабилизации ситуацию внутри страны, используя для этого все методы. Об этом президент заявил в ходе обращения к новоизбранным главам и депутатам объединенных территориальных общин, информирует пресс-служба главы государства.

«В то же время, по словам президента, отдельные политические силы не оставляют усилий дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя для этого все методы: от махрового популизма к псевдомассовым протестам», — говорится в сообщении.

«Но украинский народ уже хорошо различает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела, от популистов всех цветов — что с вилами, с косами», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в экономке и социальной сфере худший период позади, но откатиться назад очень легко, если допустить дестабилизацию. По его словам, несмотря на все сложности и необходимость тратить огромные ресурсы — 5% ВВП — на безопасность и оборону, удалось поднять минимальную заработную плату вдвое, существенно с нового года повысить зарплату учителям и врачам, обеспечить программу строительства дорог.