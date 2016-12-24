Аваков: зарплаты спасателям поднимут на 80%

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков передал технику сотрудникам ГосЧС в Мариуполе. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Мы сегодня собрались здесь по хорошему поводу, и этих поводов два. Первый — это замечательная техника, которую мы сегодня передаем ГосЧС Донецкой области. В рамках реформы службы чрезвычайных ситуаций мы за последний месяц сделали несколько очень важных шагов. И сегодня я здесь от имени премьер-министра Украины, всего состава правительства говорю о том, что мы наконец пошли в сторону большего уважения труда спасателей», — сказал Аваков.

Он подчеркнул, что согласно принятому ночью бюджету на следующий год, зарплата спасателей поднимется на 80%.

«Это очень важный для меня показатель, потому что мы должны делегировать вам все возможности, и тогда государство и люди могут от вас требовать. Это первый шаг, и несмотря на такие большие проценты, очень маленький шаг. Мы в этом году сделаем еще такие шаги. Потому что на сегодняшний день, несмотря на такое повышение, я все еще оцениваю заработную плату наших спасателей как несколько неадекватную», — отметил глава МВД.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков в Мариуполе открыл инновационный аналитический центр, в который будет поступать и обрабатываться информация с камер наблюдения со всей Донецкой области.