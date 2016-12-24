Борис Дубровский: Челябинск продолжает бороться за право принимать саммит ШОС
Челябинск продолжает бороться за право принимать саммит ШОС в 2020 году. Об этом на
Челябинск продолжает бороться за право принимать саммит ШОС в 2020 году. Об этом на
По словам губернатора, поддержка президента в этом вопросе была, но она формальная. Губернатор признал, что существуют сомнения у тех, кто принимает решение, сможет ли Челябинск подготовить к 2020 году инфраструктуру для проведения мероприятия такого уровня. «У меня лично сомнений нет», — заверил глава области.
«Я надеюсь, что мы покажем динамику, которая убедит, что к 2020 году мы сможем быть готовы. Что нам для этого надо, мы тоже понимаем», — отметил он.
Борис Дубровский отметил, что в городе очень много
«У нас нет ни одного места, где мы бы смогли принять подобного уровня мероприятия, к нашему стыду. Мы каждый раз, то лед растапливаем, то цех приспосабливаем.
Губернатор отметил, что надеется, что при реконструкции аэропорта за основу будут взяты архитектурные решения, разработанные в рамках конкурса. Также глава региона считает, что на набережной должны построить плоскостной торговый центр.