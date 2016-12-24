Борис Дубровский: Челябинск продолжает бороться за право принимать саммит ШОС

По словам губернатора, поддержка президента в этом вопросе была, но она формальная. Губернатор признал, что существуют сомнения у тех, кто принимает решение, сможет ли Челябинск подготовить к 2020 году инфраструктуру для проведения мероприятия такого уровня. «У меня лично сомнений нет», — заверил глава области.

«Я надеюсь, что мы покажем динамику, которая убедит, что к 2020 году мы сможем быть готовы. Что нам для этого надо, мы тоже понимаем», — отметил он.

Борис Дубровский отметил, что в городе очень много торгово-развлекательных комплексов, но нет ни одного выставочного или делового центра.

«У нас нет ни одного места, где мы бы смогли принять подобного уровня мероприятия, к нашему стыду. Мы каждый раз, то лед растапливаем, то цех приспосабливаем. Конгресс-центр точно нам нужен. Он сможет принять такое мероприятие, а в другое время будет переоборудован в выставочный центр, концертный зал, для проведения спортивных мероприятий. Я ШОС расцениваю не как цель, а как средство. Цель другая совсем — сформировать в городе инфраструктуру», — подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор отметил, что надеется, что при реконструкции аэропорта за основу будут взяты архитектурные решения, разработанные в рамках конкурса. Также глава региона считает, что на набережной должны построить плоскостной торговый центр.