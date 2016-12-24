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16:46 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Порошенко: Украинцы поддержали децентрализацию высокой явкой на выборах в ОТГ

Президент заявил, что украинцы поддержали децентрализацию высокой явкой на выборах в объединенные территориальные громады.

Источник: Telegraf.com.ua

Высокая активность избирателей во время избрания глав и депутатов объединенных территориальных громад засвидетельствовала веру украинцев в децентрализацию. Теперь люди должны почувствовать конкретные изменения и увидеть результаты. Это подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко во время видеообращения к участникам Форума новоизбранных глав и депутатов объединенных территориальных громад (ОТГ), сообщает пресс-служба главы государства.

«Выборы стали своего рода мини-плебисцитом в поддержку децентрализации. Такая активность избирателей вкупе с вашей победой демонстрирует, что люди не просто поверили в децентрализацию, а решительно ее поддержали. Они поняли, что передача полномочий и финансовых ресурсов на места соответствует их жизненным интересам, ибо все это дало возможность начать решать застарелые проблемы, денег на которые не хватало в течение десятилетий. А теперь они есть», — отметил Президент.

Говоря о явке граждан на этих выборах, Порошенко отметил, что в избирательных технологиях существует закономерность, характерная для всего демократического мира: чем ниже уровень власти, который избирается, тем менее активно люди голосуют. Однако на этих выборах явка граждан оказалась значительно выше, чем на общенациональных местных выборах прошлого года, а где — то вообще вышла на уровень президентских или парламентских выборов. Порошенко поздравил новоизбранных глав и депутатов ОТГ и подчеркнул, что избиратели выбирали не тех, кто красиво произносит лозунги и хорошо выступает на митингах, а тех, кто со знанием дела способен заниматься повседневной рутинной работой по улучшению жизни местных громад. Люди голосовали за тех, кто отремонтирует дорогу, положит тротуар, поставит новые окна в школе, залатает крышу в ФАПе, построит детский сад и тому подобное.

«Поздравляю каждого из вас с заслуженной победой. Но одновременно предупреждаю о колоссальной ответственности. Для ваших громад не Президент, а именно вы являетесь лицом власти. И партии — также», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что 1744 меньшие громады теперь объединились в 367 более состоятельных громады, и это открыло новые возможности для свыше 3 миллионов граждан, которые там живут. Порошенко отметил, что за год благодаря изменениям налогового и бюджетного законодательства поступления только собственных доходов местных бюджетов объединенных громад выросли более чем в три раза. В целом общий фонд местных бюджетов увеличился в шесть раз по сравнению с поступлениями в бюджеты местных советов, которые вошли в состав объединений.

«Это показатели по тех общинах, которые в этом году уже работали по новой модели. Привлекательный пример для подражания тем, кто в семнадцатом начнет работать по новым правилам. И для тех, кто все еще размышляет, объединяться или оставаться на обочине прогресса», — подчеркнул Президент, добавив, что в целом по стране общий фонд всех местных бюджетов, то есть собственные доходы и субвенции, вырос за год в полтора раза.

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