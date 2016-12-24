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17:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В понедельник Савченко представит общественную платформу «РУНА»

Согласно информации Савченко на странице в Facebook, конференция пройдет на тему «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 декабря, внефракционный народный депутат Надежда Савченко во время пресс-конференции представит общественную платформу «РУНА». Об этом депутат Савченко сообщила на своей странице в Facebook.

Конференция пройдет на тему «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».

В ходе пресс-конференции будет представлена общественная платформа «РУНА»: движение, реформы, революция украинского народа, — говорится в пресс-анонсе.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из украинской делегации в ПАСЕ. Соответствующее решение поддержали 237 парламентариев.

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