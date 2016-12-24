В понедельник Савченко представит общественную платформу «РУНА»
Согласно информации Савченко на странице в Facebook, конференция пройдет на тему «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».
Согласно информации Савченко на странице в Facebook, конференция пройдет на тему «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».
КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 декабря, внефракционный народный депутат Надежда Савченко во время
Конференция пройдет на тему «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».
В ходе
Ранее сообщалось, что Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из украинской делегации в ПАСЕ. Соответствующее решение поддержали 237 парламентариев.