В понедельник Савченко представит общественную платформу «РУНА»

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 декабря, внефракционный народный депутат Надежда Савченко во время пресс-конференции представит общественную платформу «РУНА». Об этом депутат Савченко сообщила на своей странице в Facebook.

Конференция пройдет на тему «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».