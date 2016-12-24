Эрдоган намерен обсудить с Трампом создание свободной от террористов зоны в Сирии

АНКАРА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций. Об этом он сказал во время выступления в Стамбуле.

Нам надо создать в Сирии зону, свободную от террористов, безопасную зону, а еще и бесполетную зону. После 20 января в США начинает работать новое руководство. С ним мы это обсудим.

Ранее Эрдоган отметил, что Анкара изначально выступала «за создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций», куда могли бы возвращаться беженцы.

«Если нам не удастся создать зону безопасности, то угрозы в отношении граничащих с Сирией наших провинций Газиантеп, Шанлыурфа, Килис сохранятся», — сказал Эрдоган. Он добавил, что Турция «не допустит создания на севере Сирии отдельного государства».