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18:36 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган намерен обсудить с Трампом создание свободной от террористов зоны в Сирии

Ранее президент Турции отметил, что Анкара изначально выступала за создание зоны, куда могли бы возвращаться беженцы.

Источник: AP 2016

АНКАРА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций. Об этом он сказал во время выступления в Стамбуле.

Нам надо создать в Сирии зону, свободную от террористов, безопасную зону, а еще и бесполетную зону. После 20 января в США начинает работать новое руководство. С ним мы это обсудим.
Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции

Ранее Эрдоган отметил, что Анкара изначально выступала «за создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций», куда могли бы возвращаться беженцы.

«Если нам не удастся создать зону безопасности, то угрозы в отношении граничащих с Сирией наших провинций Газиантеп, Шанлыурфа, Килис сохранятся», — сказал Эрдоган. Он добавил, что Турция «не допустит создания на севере Сирии отдельного государства».

Комментарии
2
vesta
Мдя.. Так и есть. Все мечется, мечется.. Мелкий человечишко..
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А Б
Факт довольно показательный и красноречивый. Эрдоган собирается обсуждать, по сути, будущее Сирии не с РФ, которая, по утверждению её президента, освободила Сирию от исламистских боевиков, а с президентом США. Тем самым он даёт понять мировому сообществу, что считает США страной более влиятельной и достойной того, чтобы решать совместно с ней мировые проблемы.
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