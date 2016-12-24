Эрдоган намерен обсудить с Трампом создание свободной от террористов зоны в Сирии
Ранее президент Турции отметил, что Анкара изначально выступала за создание зоны, куда могли бы возвращаться беженцы.
Ранее президент Турции отметил, что Анкара изначально выступала за создание зоны, куда могли бы возвращаться беженцы.
АНКАРА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций. Об этом он сказал во время выступления в Стамбуле.
Нам надо создать в Сирии зону, свободную от террористов, безопасную зону, а еще и бесполетную зону. После 20 января в США начинает работать новое руководство. С ним мы это обсудим.
Ранее Эрдоган отметил, что Анкара изначально выступала «за создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций», куда могли бы возвращаться беженцы.
«Если нам не удастся создать зону безопасности, то угрозы в отношении граничащих с Сирией наших провинций Газиантеп, Шанлыурфа, Килис сохранятся», — сказал Эрдоган. Он добавил, что Турция «не допустит создания на севере Сирии отдельного государства».