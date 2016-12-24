Плахотнюк объявил о своих планах на посту главы ДПМ

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Демократическая партия выступит с инициативой реформы политического класса, заявил в субботу на конгрессе ДПМ новый председатель политформирования Владимир Плахотнюк.

«Мы начнем с оптимизации парламента и правительства, реальной передачи в руки народа контроля над парламентом, определения рычагов, с помощью которых граждане смогут призвать к ответственности тех, кто не выполнил свои обязательства во время действия мандата», — отметил Плахотнюк.

По его словам, от этих реформ «потеряют только популисты и политические авантюристы, которые красивыми словами очаровывают людей и манипулируют ими».

В четверг Плахотнюк был избран председателем ДПМ на восьмом конгрессе этого политформирования в Кишиневе.