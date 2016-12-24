Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Секс и возраст: тотемы, табу
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
Трамп высказался об убийстве российского посла
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
Возлюбленную Николая Баскова ограбили у торгового центра (видео)
Известного певца судят за воровство
«Врачи борются за его жизнь»: Юрий Лужков госпитализирован - СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
20Россия готовится к Новому году
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
13Убит посол России в Турции
18:30 (мск), источник: Sputnik.md

Сколько советников будет у президента Додона

Игорь Додон подписал первый президентский указ, касающийся наименования должностей советников аппарат главы государства.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал в субботу документ о составе должностей аппарата главы государства.

Речь идет о 10 постах:

1. Советник по юридическим и институциональным вопросам, представитель президента РМ в парламенте и правительстве.

2. Советник по обороне и нацбезопасности, секретарь Высшего совета безопасности.

3. Советник по внешней политике.

4. Советник по экономике.

5. Советник по социальному развитию.

6. Советник по образованию, культуре и исследованиям.

7. Советник по агропромышленному сектору и публичной администрации.

8. Советник по реинтеграции.

9. Советник по отношениям с диаспорой.

10. Советник по политике, пресс-секретарь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гороскоп-2017: узнай, какие три знака зодиака ждет богатство и любовь
Марин Ле Пен заявила о необходимости Франции выйти из НАТО и ЕС
Эрдоган обсудит с Трампом создание безопасной зоны в Сирии
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в Польше
Минобороны Польши запросило у РФ записи из самолета Качиньского
Фигуристы Столбова и Климов победили на ЧР в парном катании
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
Регионы получат 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Спорт
Две недели после доклада: 28 отстраненных и спасенный сноуборд В новый 2017-й Россия войдет с 28-ю отстраненными участниками Олимпийских игр-2014 в Сочи и без права проведения соревнований по зимним видам спорта
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь