Сколько советников будет у президента Додона
Игорь Додон подписал первый президентский указ, касающийся наименования должностей советников аппарат главы государства.
Игорь Додон подписал первый президентский указ, касающийся наименования должностей советников аппарат главы государства.
КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал в субботу документ о составе должностей аппарата главы государства.
Речь идет о 10 постах:
1. Советник по юридическим и институциональным вопросам, представитель президента РМ в парламенте и правительстве.
2. Советник по обороне и нацбезопасности, секретарь Высшего совета безопасности.
3. Советник по внешней политике.
4. Советник по экономике.
5. Советник по социальному развитию.
6. Советник по образованию, культуре и исследованиям.
7. Советник по агропромышленному сектору и публичной администрации.
8. Советник по реинтеграции.
9. Советник по отношениям с диаспорой.
10. Советник по политике,