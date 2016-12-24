В Украине на праздники усилят меры безопасности — Аваков

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В период праздников в Украине в местах массовых гуляний в целях безопасности будут установлены рамки металлоискателей. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в субботу в Мариуполе, передает «112 Украина». По его словам, информация о возможных терактах правоохранителям не поступала.

На днях МИД Украины рекомендовал своим гражданам во время путешествий по Европе на новогодние и рождественские праздники воздержаться от посещения многолюдных мест в связи с опасностью терактов.

«Нет, такой информации у нас нет (о возможной подготовке провокаций и терактов на праздники — ред.). У нас создан специальный штаб, у нас создана система реагирований», — сказал министр, отвечая на вопрос, поступала ли правоохранителям оперативная информация о возможной подготовке терактов или провокаций на праздники.

«Мы предполагаем какие-то точки, где у нас будут гуляния, где будет концентрация людей. Там у нас будут приниматься меры безопасности, иногда даже будем позволять себе просьбу к нашим гражданам проходить через рамки, чтобы обеспечить полную безопасность на фоне событий, которые происходят в Европе, я думаю, что нас все поймут. Но в целом я думаю, что это будут хорошие праздничные дни», — сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что в период новогодних и рождественских праздников правопорядок в центре столицы будут охранять на 450 правоохранителей больше.