В Украине на праздники усилят меры безопасности — Аваков
По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, граждан будут просить проходить через рамки, чтобы обеспечить полную безопасность на фоне событий, которые происходят в Европе.
По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, граждан будут просить проходить через рамки, чтобы обеспечить полную безопасность на фоне событий, которые происходят в Европе.
КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В период праздников в Украине в местах массовых гуляний в целях безопасности будут установлены рамки металлоискателей. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в субботу в Мариуполе, передает «112 Украина». По его словам, информация о возможных терактах правоохранителям не поступала.
На днях МИД Украины рекомендовал своим гражданам во время путешествий по Европе на новогодние и рождественские праздники воздержаться от посещения многолюдных мест в связи с опасностью терактов.
«Нет, такой информации у нас нет (о возможной подготовке провокаций и терактов на праздники — ред.). У нас создан специальный штаб, у нас создана система реагирований», — сказал министр, отвечая на вопрос, поступала ли правоохранителям оперативная информация о возможной подготовке терактов или провокаций на праздники.
«Мы предполагаем
Ранее сообщалось, что в период новогодних и рождественских праздников правопорядок в центре столицы будут охранять на 450 правоохранителей больше.