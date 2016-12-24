Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Шотландские ученые объяснили существование секса
Киев заявил о потерях бойцов в ходе боевых столкновений
Трамп высказался об убийстве российского посла
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Возлюбленную Николая Баскова ограбили у торгового центра (видео)
Известного певца судят за воровство
Путин ответил США об «умной и сильной» американской армии – СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
19:47 (мск), источник: Tengrinews

Обама распространил действие «закона Магнитского» на Казахстан

Президент США может ввести санкции против любого иностранца, причастного к коррупции и нарушениям прав человека.

Источник: Tengrinews

Президент США Барак Обама подписал закон об оборонной политике на 2017 год, который, в частности, предусматривает распространение действия «закона Магнитского» на все страны мира. Это следует из документа, который был опубликован на сайте конгресса США, передает РБК. Согласно документу, американский президент может ввести санкции против любых иностранных гражданин, которые по мнению Вашингтона, причастны к коррупции и нарушениям прав человека («внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране»).

Читайте также
США распространили действие «закона Магнитского» на все страны

Кроме того, под санкции под​падают должностные лица, которые «осуществляют незаконную деятельность». Санкции также распространяются на лиц, причастных «к хищениям», а также действиям, направленным на «извлечение личной выгоды» при заключении государственных контрактов. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в США и отказано в получении американской визы. В случае, если виза была выдана прежде, ее действие будет аннулировано. Также будут заблокированы собственность и активы, если они находятся на территории или под контролем США.

Действие данной нормы распространяется на шесть лет, уточняет РИА Новости, однако введенные в ее рамках санкции не имеют временных ограничений и могут быть отменены только решением президента США. Между тем, по мнению члена комитета Госдумы России по международным делам Сергея Железняка, решение Обамы может загнать в тупик отношения Вашингтона со всеми странами. По мнению депутата, администрация Вашингтона хочет любой ценой оставить о себе след в истории, и очевидно, «что Обаму и его команду будут вспоминать не только американцы, но и люди в других странах, как самую бездарную и провальную администрацию Белого дома».

Так называемый «закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Он вводил санкции в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека. «Список Магнитского», названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, обвинявшегося в налоговых махинациях, был опубликован минфином США в апреле 2013 года. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Названа самая депрессивная профессия в мире
Марин Ле Пен заявила о необходимости Франции выйти из НАТО и ЕС
Эрдоган обсудит с Трампом создание свободной зоны в Сирии
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в Польше
Польша просит Россию предоставить записи из самолета Качиньского
Российские фигуристы распределили путевки на ЧЕ в Остраве
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
Регионы получат 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Спорт
Две недели после доклада: 28 отстраненных и спасенный сноуборд В новый 2017-й Россия войдет с 28-ю отстраненными участниками Олимпийских игр-2014 в Сочи и без права проведения соревнований по зимним видам спорта
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь