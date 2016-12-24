Обама распространил действие «закона Магнитского» на Казахстан

Президент США Барак Обама подписал закон об оборонной политике на 2017 год, который, в частности, предусматривает распространение действия «закона Магнитского» на все страны мира. Это следует из документа, который был опубликован на сайте конгресса США, передает РБК. Согласно документу, американский президент может ввести санкции против любых иностранных гражданин, которые по мнению Вашингтона, причастны к коррупции и нарушениям прав человека («внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране»).

Кроме того, под санкции под​падают должностные лица, которые «осуществляют незаконную деятельность». Санкции также распространяются на лиц, причастных «к хищениям», а также действиям, направленным на «извлечение личной выгоды» при заключении государственных контрактов. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в США и отказано в получении американской визы. В случае, если виза была выдана прежде, ее действие будет аннулировано. Также будут заблокированы собственность и активы, если они находятся на территории или под контролем США.

Действие данной нормы распространяется на шесть лет, уточняет РИА Новости, однако введенные в ее рамках санкции не имеют временных ограничений и могут быть отменены только решением президента США. Между тем, по мнению члена комитета Госдумы России по международным делам Сергея Железняка, решение Обамы может загнать в тупик отношения Вашингтона со всеми странами. По мнению депутата, администрация Вашингтона хочет любой ценой оставить о себе след в истории, и очевидно, «что Обаму и его команду будут вспоминать не только американцы, но и люди в других странах, как самую бездарную и провальную администрацию Белого дома».

Так называемый «закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Он вводил санкции в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека. «Список Магнитского», названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, обвинявшегося в налоговых махинациях, был опубликован минфином США в апреле 2013 года. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».