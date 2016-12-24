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20:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тыс

Средства уходящему генсеку ООН передал глава компании Taekwang Пак Ен Ча в 2005 и 2007 году.

Источник: AP 2016

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уходящего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна обвинили в получении в 2005 и 2007 гг. взяток общей суммой более $200 тыс. Сам генсек ООН подобные обвинения категорически отвергает, сообщил новостной портал SBS News.

Обвинения в коррупции

По сведениям журналистов корейского издания Sisa Journal, Пан Ги Мун получил $200 тыс. весной 2005 года во время приветственного обеда, организованного в честь визита министра иностранных дел Вьетнама в Корею.

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Пан Ги Мун, бывший в то время министром иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, принимал делегацию из Вьетнама, в числе которой был и влиятельный бизнесмен — глава компании Taekwang Пак Ен Ча. Коммерсант якобы прибыл в резиденцию МИД на час раньше с целью передать Пан Ги Муну $200 тыс. взятки.

СМИ также утверждают, что в записной книжке секретаря Пак Ен Ча дважды встречается имя генерального секретаря Пан Ги Муна с указанием различных сумм. Если их сложить, то взятка, якобы полученная генеральным секретарем ООН, может заметно возрасти.

Еще $30 тыс. тот же бизнесмен передал Пан Ги Муну в 2007 году в Нью-Йорке, когда последний уже возглавлял ООН, считают журналисты.

Возможная провокация

Сам Пан Ги Мун не согласен с предъявляемыми обвинениями. Он вовсе отрицает, что знаком с Пак Ен Ча.

Ни до того мероприятия, ни после я не был с ним знаком.
Пан Ги МунГенсек ООН

Пак Ен Ча также отверг все обвинения в мздоимстве.

Недавно Пан Ги Мун намекнул на намерение участвовать в досрочных президентских выборах в Республике Корея. Обвинения в коррупции могут нарушить эти планы — именно по подозрению в получении взятки была недавно отстранена с поста в результате импичмента президент Южной Кореи Пак Кын Хе.

Возможно, журналистское расследование является первой попыткой дискредитировать будущего кандидата в президенты в глазах общественности.

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Заслуги Пан Ги Муна

Пан Ги Мун является генеральным секретарем ООН с 1 января 2007 года. Он стал 8-м административным главой этой международной организации. Пан Ги Мун трижды награжден южнокорейским орденом «За заслуги» (в 1975, 1986 и 2006 гг.), имеет также награды разных стран за вклад в развитие их отношений с Южной Кореей.

8 июня 2016 года президент РФ Владимир Путин наградил Пан Ги Муна орденом Дружбы «за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами».

1 января 2017 года к исполнению обязанностей генсека ООН приступит Антониу Гутерриш.

Комментарии
3
ГДК
Ай да По КЕ Мон! Обделался под занавес! Видимо Путин виноват.
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игорь
Так вон он как с прищуром смотрит, сразу видно что то спи здил и какую то гадость задумал
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Петрова Оксана
прям как маймун сер пан ги мун, нужно женить его на кончите виргус .
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СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч
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