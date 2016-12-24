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20:54 (мск), источник: Sputnik.by

Министр образования Карпенко оставил пост председателя КПБ

Нового руководителя коммунисты планируют выбрать в феврале 2017 года на пленуме ЦК КПБ; до этого времени исполнять обязанности первого секретаря будет Георгий Атаманов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко отказался от поста руководителя Коммунистической партии Беларуси (КПБ) — на заседании бюро центрального комитета партии было рассмотрено его обращение с просьбой перераспределить полномочия среди секретарей ЦК, сообщила пресс-служба КПБ.

Свою просьбу первый секретарь ЦК КПБ и по совместительству министр образования Беларуси Карпенко мотивировал большой загруженностью на основном месте работы.

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ЦК просьбу руководителя удовлетворило и приняло решение созвать очередной Пленум ЦК КПБ в феврале 2017 года и рассмотреть на нем помимо текущих вопросов партийной деятельности, еще и организационно-кадровые.

До этого времени исполнение обязанностей Первого секретаря ЦК КПБ возложено на секретаря ЦК по организационно-партийной и правовой работе Георгия Атаманова, сообщила пресс-служба КПБ.

Карпенко был назначен министром образования 15 декабря. На этом посту экс-заместитель председателя Мингорисполкома сменил профессора Михаила Журавкова.

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