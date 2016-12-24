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21:36 (мск), источник: 112.ua

Ющенко заявил, что Тимошенко собиралась жить в «Межигорье»; в «Батькивщине» обвинения назвали фантазией

Экс-президент заявил, что не мог не подписать решение о передаче резиденции в частные руки.

Источник: 112.ua

Бывший президент Украины Виктор Ющенко категорически отверг свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную и сообщил, что в ней собиралась жить Юлия Тимошенко. Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время».

«Вот я тут совсем ни при чем (о передаче резиденции, — ред.)», — сказал Ющенко.

Экс-президент рассказал, что, еще будучи премьером, посчитал правильным передать все резиденции с баланса правительства на баланс Государственного управления делами (ГУД), которое подчиняется президенту Украины. И уже парламент под руководством спикера Владимира Литвина передал резиденции с баланса ГУД для обслуживания парламента и далее Виктору Януковичу.

Реагируя на информацию о том, что именно Ющенко подписал решение о передаче Межигорья, экс-президент парировал, что не мог не подписать его.

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«Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко (лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, — ред.) собиралась жить», — сказал Ющенко.

Кроме того, он отметил, что ни разу не бывал в «Межигорье» после бегства Януковича в Россию.

На слова бывшего президента отреагировали в «Батькивщине». В пресс-службе партии слова Ющенко назвали фантазией.

«Не можем не заметить избирательности памяти Виктора Андреевича, который умудрился забыть две существенные вещи. Первая, что Юлия Тимошенко ни разу за время пребывания в политике не воспользовалась ни одной льготой, а тем более — служебным жильем. Вторая, что сам Виктор Ющенко в нарушение всех законов и морали, несмотря на просьбы и уговоры не съезжал с шикарной президентской государственной даче целых четыре года после завершения своих полномочий», — говорится в заявлении партии.

В «Батькивщине» также заявили, что о «близких отношениях» Ющенко с Януковичем, которые «подтвердились в найденной «черной бухгалтерии ПР».

«Учитывая все перечисленное, мы глубоко обеспокоены состоянием психического здоровья Виктора Ющенко», — сказано в сообщении.

Напомним, 13 октября 2015 года президент Петр Порошенко предложил Кабинету министров передать в ведение Минобороны резиденцию «Межигорье» экс-президента Виктора Януковича. А 7 декабря «Межигорье» посетили представители Администрации президента и Министерства обороны, чтобы выяснить, возможно ли там оборудовать реабилитационный центр. Ранее ЮНЕСКО призвало воссоздать в Межигорье национальный заповедник.

Резиденцию «Межигорье» Печерский суд Киева арестовал в июле. Официально земли «Межигорья» возвращены в собственность государства в сентябре 2014 года.

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