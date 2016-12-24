Ющенко заявил, что Тимошенко собиралась жить в «Межигорье»; в «Батькивщине» обвинения назвали фантазией

Бывший президент Украины Виктор Ющенко категорически отверг свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную и сообщил, что в ней собиралась жить Юлия Тимошенко. Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время».

«Вот я тут совсем ни при чем (о передаче резиденции, — ред.)», — сказал Ющенко.

Экс-президент рассказал, что, еще будучи премьером, посчитал правильным передать все резиденции с баланса правительства на баланс Государственного управления делами (ГУД), которое подчиняется президенту Украины. И уже парламент под руководством спикера Владимира Литвина передал резиденции с баланса ГУД для обслуживания парламента и далее Виктору Януковичу.