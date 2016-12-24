Ющенко заявил, что Тимошенко собиралась жить в «Межигорье»; в «Батькивщине» обвинения назвали фантазией

Бывший президент Украины Виктор Ющенко категорически отверг свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную и сообщил, что в ней собиралась жить Юлия Тимошенко. Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время».
«Вот я тут совсем ни при чем (о передаче резиденции, — ред.)», — сказал Ющенко.
Реагируя на информацию о том, что именно Ющенко подписал решение о передаче Межигорья,
«Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко (лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, — ред.) собиралась жить», — сказал Ющенко.
Кроме того, он отметил, что ни разу не бывал в «Межигорье» после бегства Януковича в Россию.
На слова бывшего президента отреагировали в «Батькивщине». В
«Не можем не заметить избирательности памяти Виктора Андреевича, который умудрился забыть две существенные вещи. Первая, что Юлия Тимошенко ни разу за время пребывания в политике не воспользовалась ни одной льготой, а тем более — служебным жильем. Вторая, что сам Виктор Ющенко в нарушение всех законов и морали, несмотря на просьбы и уговоры не съезжал с шикарной президентской государственной даче целых четыре года после завершения своих полномочий», — говорится в заявлении партии.
В «Батькивщине» также заявили, что о «близких отношениях» Ющенко с Януковичем, которые «подтвердились в найденной «черной бухгалтерии ПР».
«Учитывая все перечисленное, мы глубоко обеспокоены состоянием психического здоровья Виктора Ющенко», — сказано в сообщении.
Напомним, 13 октября 2015 года президент Петр Порошенко предложил Кабинету министров передать в ведение Минобороны резиденцию «Межигорье»
Резиденцию «Межигорье» Печерский суд Киева арестовал в июле. Официально земли «Межигорья» возвращены в собственность государства в сентябре 2014 года.