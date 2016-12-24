Ограничения пенсионных программ в Украине не будет, — Розенко

Розенко назвал свое видение решения проблем в указанной сфере.

«Если мы говорим о том, что мы хотим делать пенсионную реформу, то пенсионная реформа — это в первую очередь увеличение доходов Пенсионного фонда … и уменьшать расходы уже некуда, ограничивать пенсионные программы, пенсии простым людям — это путь в никуда, это нынешний правительство и власть не дойдет до этого, — ред.). Можно говорить о новых моделях и формулы в солидарной системе, но путь выхода из кризиса — это легально работающая экономика, легализация заработных плат, все должны понимать, что это мы платим, работающее поколение, пенсии своим родителям », — отметил вице-премьер в эфире «112 Украина».

4 ноября Розенко заявил, что пенсионный возраст в Украине не поднимут еще ближайшие 10 лет. Напомним, увеличение минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн не приведет к росту минимальных пенсий.