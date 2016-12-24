Израильская оппозиция требует отставки Нетаньяху

В вину главе правительства он поставил неспособность сохранить хорошие отношения с президентом США Бараком Обамой. Американская администрация осталась глуха к многочисленным просьбами из Иерусалима и позволила провести резолюцию, впервые за восемь лет не использовав право вето.
«Восемь лет постоянных конфликтов
Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию и выразила надежду на то, что приход в Белый дом нового президента Дональда Трампа позволит совместными усилиями нивелировать негативные последствия решения СБ ООН.
Принято считать, что у Нетаньяху не сложились отношения с Обамой, безуспешно пытавшегося помирить израильтян с палестинцами,
Принятая накануне резолюция провозглашает еврейские поселения на оккупированных в 1967 году палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, «вопиющим нарушением норм международного права» и «препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе». СБ ООН потребовал от Израиля «незамедлительно и полностью» прекратить всю поселенческую деятельность и заявил, что не признает изменений «довоенных» границ, не согласованных между конфликтующими сторонами.
При выстраивании отношений с еврейским государством мировому сообществу рекомендуется дифференцировать собственно территорию Израиля и оккупированные им земли. Это положение резолюции может послужить правовой основой для применения санкций против еврейских поселений, в которых живут порядка 600 тысяч израильтян.
«Такого унижения в СБ ООН не было много лет. Я категорически против принятой в СБ ООН резолюции. Это огромный стратегический провал для Израиля. Тяжелый удар по нашей столице Иерусалиму, по крупным блокам поселений, по положению Израиля и по всему, что нашей стране удалось достичь за многие годы», — заявил Герцог.
Левоцентристская оппозиция поддерживает прекращение оккупации на основе реализации принципа «два государства для двух народов» по результатам переговоров с палестинцами, но при сохранении за Израилем крупнейших блоков еврейских поселений и Восточного Иерусалима.
В отличие от них правые, которые доминируют в правительстве Нетаньяху, в своем большинстве выступают как минимум за продолжение оккупации, долгосрочное управление конфликтом вместо его решения, и протестуют против ограничения поселенческой деятельности. В их среде сильны голоса тех, кто призывает к аннексии Западного берега и отказа от идеи построения независимого палестинского государства.
Соратница Герцога по партии,
Законопроект получил одобрение кабинета и находится на рассмотрении в парламенте. Он предлагает заменять практикуемый ныне снос форпостов, незаконных, с точки зрения израильской юстиции, передачей их в долгосрочную аренду — «до определения политического статуса региона» — нынешним пользователям с выплатой компенсации палестинским собственникам земельных наделов.
Местные правозащитники подсчитали, что принятие закона позволить легализовать порядка четырех тысяч «единиц жилья» и откроет дорогу к новым захватам.
«Ведь мы предупреждали, постоянно предупреждали, что закон о форпостах приведет Израиль в Совет Безопасности, просили и требовали остановиться и одуматься ради нашей страны. Я требовала действовать, чтобы сохранить Иерусалим и крупные поселенческие блоки, и для этого заморозить строительство в отдельных удаленных поселениях! Нетаньяху упорствовал — и результат налицо», — заявила Ливни, которая несколько лет возглавляла израильскую делегацию на мирных переговорах с палестинцами.
«Нетаньяху настаивал на законе о легализации форпостов, упорствовал, хотя знал о возможных последствиях, — а теперь все мы, вся страна за это расплачиваемся. Можно обвинять Обаму. Но ведь не только США не использовали право вето. Все ведущие страны мира поддержали эту антиизраильскую резолюцию, — и Англия, и Россия, и Франция, и Китай! Можно говорить, что ООН против нас. Но ООН и раньше был таким, однако мы добивались остановки антиизраильских резолюций и продвигали интересы Израиля», — сказала она.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.