Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Заявления чиновника о проекте ПЗЗ встретили криками "Позор!"
Звезды, ставшие мамами в 2016 году
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Ночью была госпитализирована народная артистка СССР - СМИ
СМИ: суд Киева разрешил за 30 дней обыскать Путина
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
22:43 (мск), источник: 112.ua

Порошенко наградил сотрудников академии Национальной гвардии Украины

Глава государства подписал соответствующий указ.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко наградил сотрудников Национальной академии Нацгвардии Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, орденом княгини Ольги 3-й степени награждается заведующая кафедрой Лариса Стрелец, орденом Данила Галицкого — замначальника Национальной академии Национальной гвардии Украины, начальник отдела, полковник Виталий Глущенко, медалью «За военную службу Украине» — командир батальона обеспечения учебного процесса, подполковник Дмитрий Дрибнохид и начальник факультета, полковник Владислав Еманов.

Помимо этого, почетное звание заслуженного работника образования Украины присвоено профессору кафедры Марии Науменко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Днепре утром произошел пожар в гостинице
СМИ: Пан Ги Муна обвинили в получении крупной взятки
МВД Турции: нападение на посла не было личной инициативой убийцы
Израильская оппозиция требует отставки Нетаньяху
Польша просит Россию предоставить записи из самолета Качиньского
Российские фигуристы распределили путевки на ЧЕ в Остраве
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
При аварии в Северной Осетии погибли четверо сотрудников ФСБ
Спорт
Две недели после доклада: 28 отстраненных и спасенный сноуборд В новый 2017-й Россия войдет с 28-ю отстраненными участниками Олимпийских игр-2014 в Сочи и без права проведения соревнований по зимним видам спорта
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь