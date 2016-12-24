Порошенко наградил сотрудников академии Национальной гвардии Украины
Глава государства подписал соответствующий указ.
Глава государства подписал соответствующий указ.
Президент Украины Петр Порошенко наградил сотрудников Национальной академии Нацгвардии Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, орденом княгини Ольги 3-й степени награждается заведующая кафедрой Лариса Стрелец, орденом Данила Галицкого — замначальника Национальной академии Национальной гвардии Украины, начальник отдела, полковник Виталий Глущенко, медалью «За военную службу Украине» — командир батальона обеспечения учебного процесса, подполковник Дмитрий Дрибнохид и начальник факультета, полковник Владислав Еманов.
Помимо этого, почетное звание заслуженного работника образования Украины присвоено профессору кафедры Марии Науменко.