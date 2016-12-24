Молдавский язык занял свое место на сайте президента
Первые изменения на сайте президента Республики Молдова касались наименования государственного языка и были сделаны на следующий день после вступления Игоря Додона в должность.
Первые изменения на сайте президента Республики Молдова касались наименования государственного языка и были сделаны на следующий день после вступления Игоря Додона в должность.
КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. На следующий день после вступления в должность президента Игоря Додона сочетание букв, обозначающее переход на версию на государственном языке, было заменено на сайте главы государства с RO (румынский) на MD (молдавский).
Молдавский язык является государственным языком Республики Молдова согласно Конституции страны.
В то же время Конституционный суд одним из своих решений узаконил примат Декларации о независимости РМ над Конституцией. В Декларации о независимости употреблено понятие «румынский язык», когда речь идет о государственном языке.
В гражданском обществе Молдовы бытуют две точки зрения на этот вопрос. Одна из них говорит о том, что молдавский язык — самостоятелен, другая — что это диалект румынского языка. На данный момент литературная форма молдавского и румынского языков идентичны. С конца 1980-х годов литературная форма молдавского языка не развивается вообще