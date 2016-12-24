Молдавский язык занял свое место на сайте президента

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. На следующий день после вступления в должность президента Игоря Додона сочетание букв, обозначающее переход на версию на государственном языке, было заменено на сайте главы государства с RO (румынский) на MD (молдавский).

В то же время Конституционный суд одним из своих решений узаконил примат Декларации о независимости РМ над Конституцией. В Декларации о независимости употреблено понятие «румынский язык», когда речь идет о государственном языке.