Экс-телохранитель Назарбаева рассказал о спецоперациях

«Именитый спецназовец теперь будет оказывать содействие алматинской областной полиции по боевой и служебной подготовке. А также поделится собственным богатым опытом, необходимым бойцам спецподразделений “Арлан” и “СОБР”. В знак уважения Баталову вручены именные часы с соответствующей гравировкой, нагрудной знак “Заслуженный ветеран” и другие памятные подарки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Автобиография именитого ветерана пестрит яркими фактами, по которым можно писать книги и снимать фильмы. За его плечами организация и участие в более 300 боевых операциях, а также многие годы службы в силовых структурах и личной охране первых руководителей страны. И несомненно, встреча личного состава с этим человеком, с таким богатым боевым и жизненным опытом, очень полезна сотрудникам для повышения собственного профессионального уровня. Тем более в современных условиях угроз террористического и экстремистского толка, вспыхивающих по всему миру», — сказал начальник ДВД Алматинской области генерал-майор Мурат Урумханов.

В Талдыкоргане накануне состоялась встреча полицейских с ветераном спецназа Амангали Баталовым, сообщается на сайте ДВД Алматинской области. Личность ветерана известна в узких кругах силовиков. Он служил в знаменитом спецподразделении «Альфа» КГБ СССР, «Арыстан» КНБ РК, «Сункар» МВД РК, СОПе (службе охраны Президента) и так далее. Разработанная им методика проведения спецопераций по освобождению заложников, захваченных террористами, стала своеобразным учебным пособием для бойцов отечественного спецназа и спецслужб зарубежных стран.

Амангали Баталов работал в охране Динмухамеда Кунаева, Геннадия Колбина, с которым проработал три года, и был личным телохранителем Нурсултана Назарбаева.

На счету Баталова несколько операций, которые вошли в классику работы спецподразделений. Подробности некоторых из них ветеран рассказал журналисту газеты «Новости недели» Наталье Буенко. Далее отрывок из интервью, которое было опубликовано в 2003 году.

«Мы брали банду чеченцев, которая занималась покупкой оружия в Подмосковье, — вспоминает полковник. — Поступила оперативная информация, что они искали оружие. Спецназ должен был выступить в качестве продавцов».

Преступники оказались предусмотрительными и осторожными. Они взяли в заложники двоих сотрудников «Альфы», держа их на вокзале в Москве. Задача спецназовцев усложнялась. Надо было не только «накрыть» банду, но и помочь коллегам. Мнимая сделка должна была состояться на опушке леса. Первая группа проводила операцию в лесу, вторая — обезвреживала бандитов на вокзале.

«Альфовцы» залегли под досками бортового ЗИЛа. Все было просчитано до мелочей. Когда передали оружие и машина поравнялась с бандитами, произошел захват. Обе команды спецов сработали без сучка без задоринки. После успешно проведенной операции ребят, выступавших продавцами, которые, естественно, работали без масок, отправили на несколько месяцев отдыхать в Ялту. Баталов снова вернулся в Алматы. Потом была знаменитая чимкентская операция, также ставшая классическим примером борьбы с терроризмом. Это произошло 23 февраля 1992 года. В спецвагоне этапировали заключенных. Перебив 5 солдат заточками и захватив оружие, зеки вырвались на свободу. На трассе они остановили рейсовый автобус «Икарус». Когда водитель понял, в чем дело, уже было поздно. Террористы захватили пассажиров в заложники. Местная милиция пыталась взять автобус на ура, но в ответ получила шквальный огонь. Бандиты потребовали самолет и деньги. Срочно был создан оперативный штаб, куда прибыли высшие силовые чины республики, а также спецподразделение «Альфа». Всей операцией по захвату руководил Баталов. Это ему принадлежала идея штурмовать автобус. К слову сказать, ранее такой метод никем не применялся. Так, во Франции при захвате автобуса террористы были попросту расстреляны снайперами, поскольку находились в проеме и были отчетливо видны. В данном случае ситуация была намного сложнее….

«Подступиться, оставшись незамеченными, было невозможно, — рассказывает Баталов. — Надо было стать невидимкой. А бандиты предупредили, что в случае штурма будут расстреливать пассажиров и выкидывать трупы».

В автобусе находились 5 мужчин, 7 женщин и ребенок. Рисковать было нельзя. Любое неверное действие могло стоить жизни заложникам. Было принято решение штурмовать автобус при его движении. Террористам пообещали предоставить самолет. Для штурма подобрали место, где автобус при повороте двигался с наименьшей скоростью.

«Мы рассчитали, что при подъезде к аэропорту психологически преступники будут в полной боевой готовности, — пояснял Баталов. — Самолет поставили на видное место. Он должен был привлечь их внимание».

Спецы просчитали, что бандиты, увидев самолет, заострят на нем внимание и встанут с мест в проход. Расчет себя оправдал. В этот момент «альфовцы» бросили светозвуковую гранату, которая, взорвавшись, отвлекла внимание преступников. Тут же в автобус врезалась поливальная машина. Зеки не устояли на ногах и упали на пол. Штурм длился 3 секунды. Бандиты были уничтожены. Позже подобную практику штурма переняли не только россияне, но и американцы. За успешно проведенную операцию Амангали Баталова Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил Почетной грамотой, которой он гордится больше других