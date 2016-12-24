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23:35 (мск), источник: РИА Новости

Нетаньяху отменил запланированный визит премьера Украины в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на следующую неделю визит в страну главы украинского правительства Владимира Гройсмана, сообщил в субботу израильский новостной интернет-ресурс «Уай-нет».

Источник: Reuters

«Решение отменить визит было принято в знак протеста против того, что Украина, обычно очень дружественно настроенная по отношению к Израилю, проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН», — говорится в публикации, в которой не указывается источник информации.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию.

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