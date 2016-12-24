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23:36 (мск), источник: Интерфакс

Киев обвинил ополченцев ДНР и ЛНР в несоблюдении перемирия

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — С начала суток 24 декабря ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на объявленное новогоднее перемирие, продолжают обстрелы позиций украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба штаба силовой операции в Донбассе.

Источник: AP 2016

«В течение дня 28 раз обстреливали наши позиции из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе населенного пункта Талаковка», — говорится в вечерней сводке на официальной странице штаба в Фейсбуке.

В результате совершаемых противником обстрелов, по информации штаба, ранен один украинский военнослужащий.

«В случае продолжения провокационных обстрелов позиций наших войск Вооруженные силы Украины будут вынуждены адекватно реагировать для предотвращения потерь среди личного состава», — отмечается в сообщении.

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