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00:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль — СМИ

Решение об отмене визита было принято в знак протеста против того, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Запланированный на следующую неделю визит главы украинского правительства Владимира Гройсмана в Израиль отменен премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский новостной интернет-ресурс «Уай-нет».

«Решение отменить визит было принято в знак протеста против того, что Украина, обычно очень дружественно настроенная по отношению к Израилю, проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН», — говорится в публикации, в которой не указывается источник информации.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию.

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