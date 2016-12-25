Эксперты и политики считают, что распад СССР можно было предотвратить

Политики и политологи в основном сходятся во мнении, что распад можно было предотвратить; и экспертное сообщество, и политические круги, и большинство россиян считают восстановление СССР в прежнем виде невозможным, но говорят о необходимости интеграции на постсоветском пространстве и не исключают объединения бывших союзных республик на других уровнях.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ вошел в историю как Беловежское соглашение.

Как это было

Эти события поставили точку в истории Союза. Но, говоря о глубинных процессах, эксперты возвращаются еще на несколько лет назад: изменения в экономической и политической жизни страны, происходившие еще с середины 1980-х годов, привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками, стремившимися к самостоятельности. Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами Союза.

Чтобы остановить распад, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. «За» тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект по заключению договора федерации «О Союзе суверенных республик», подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19—21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.

И хотя после неудавшегося переворота Горбачев вернулся к исполнению функций президента, его позиции значительно ослабли. Спустя несколько дней, 24 августа, он объявил о сложении полномочий генерального секретаря ЦК и о выходе из КПСС. В период с 20 августа по 27 октября 1991 года решение о независимости (выходе из СССР) приняли одиннадцать союзных республик. Прекратила свое существование Коммунистическая партия СССР, прекратилась деятельность практически всех органов государственной власти Советского Союза.

Горбачев: я отстаивал союз до конца

Соглашение, заключенное в Беловежской пуще, не оставляло места для союзной формы государственного устройства на территории СССР. В последовавшем после его подписания заявлении Горбачев квалифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.

Горбачев в своей недавней статье, опубликованной «Российской газетой», заявил, что не снимает с себя долю ответственности за случившееся, хотя «отстаивал Союз до конца, действуя политическими методами». Реформировать, обновить СССР было, по его словам, необходимо и возможно.

Роль в распаде, по мнению Горбачева, сыграла деструктивная позиция тогдашнего российского руководства. «Если бы не позиция России, у сепаратистов других республик никогда не хватило бы сил развалить Союз», — считает экс-президент СССР. При этом он убежден, что даже после принятия республиками деклараций о суверенитете и независимости можно было договориться с большинством из них о создании союзного конфедеративного государства.

Взгляд России спустя четверть века

По мнению руководителя исследовательских проектов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаила Мамонова, сегодняшнее отношение россиян к распаду СССР можно охарактеризовать как ностальгический прагматизм. «С одной стороны, преобладают положительные воспоминания об СССР и сожаление в связи с его распадом, с другой, присутствует понимание, что воссоздание распавшегося государства уже невозможно», — отметил эксперт.

По данным ВЦИОМ за ноябрь 2016 года, 63% сегодня сожалеют о распаде СССР, более половины наших сограждан (56%) полагают, что Союз можно было сохранить. И хотя восстановление в прежней форме считается скорее невозможным (так высказались 68% респондентов), более половины (52%) сейчас готовы проголосовать за объединение бывших республик в новый союз.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в интервью телекомпании «Мир» отметил, что отношение президента РФ Владимира Путина к распаду СССР не изменилось: «это была катастрофа для тех народов, которые жили под крышей одного союзного государства», но говорить о каких-то реверсивных процессах невозможно. При этом Песков подчеркнул, что логика «диктует потребность новой интеграции на пространстве бывшего Советского Союза».

Социальная трагедия и экономическое положение

Распад СССР был социальной трагедией для народов государства, экономическим поражением и «откатом» в прошлое для России и для всех республик, входивших в состав Советского Союза. Так охарактеризовали события 25-летней давности многие российские парламентарии.

«С точки зрения экономики распад СССР — это колоссальная ошибка. Это проигранное сражение за наше будущее, 25 лет, которые мы прожили после распада СССР, показали, что это было в первую очередь экономическое поражение», — отметил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

Итоги прошедших с момента распада лет позволяют говорить о том, что ни одна из бывших советских республик не достигла уровня 1990 года развития ни в экономике, ни в других сферах государственного развития, полагает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Союз можно было сохранить

Многие действующие политики и участники тех событий уверены, что распада СССР можно было избежать при определенных условиях. Хотя некоторые современники говорят об исторической предопределенности исчезновения СССР, другие — о факторе времени, сыгравшем «против».

Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов полагает, что в середине 80-х годов возможность предотвратить распад была — для этого, прежде всего, не нужно было совмещать радикальные экономические и политические реформы. Слишком много ошибок, по его словам, было допущено при реформировании, а когда начался так называемый «парад суверенитетов», сохранить государство в прежнем виде стало уже невозможно.

Один из ближайших соратников Бориса Ельцина, тогдашний госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис полагает, что де-факто Советский Союз перестал существовать еще в августе 1991 года, а все последующие месяцы вплоть до декабря страна, по словам политика, жила «в условиях минного поля безвластия» и предотвратить распад уже тогда было невозможно.

Эксперт «Горбачев-фонда» Павел Палажченко, бывший в 1985—1991 годах переводчиком Горбачева, полагает, что «альтернативой распаду Союза была его децентрализация и предоставление республикам реальных суверенных прав». А по мнению депутата Госдумы второго созыва (1995−2000) Константина Борового, события развивались в русле общей закономерности — тенденции деколонизации, которая началась в 50-е годы XX века, и распад СССР был неизбежен.

На пути интеграции

Политики и эксперты считают невозможным воссоздание Союза в прежнем виде, однако говорят о возможности объединения бывших республик на других уровнях, но с обязательным условием — реальным равноправием участников. Весь опыт прошедших лет подталкивает на путь интеграции, и она не только необходима, но и возможна на практике, и даже, по словам ряда политиков, неизбежна. Эксперты напоминают о некоторых уже существующих механизмах — Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Сенатор Николай Рыжков, возглавлявший до января 1991 года Совет министров СССР, полагает, что ЕАЭС — «это тот примерный прототип СССР, на основе которого можно воссоздавать объединение бывших республик СССР». Между тем, по мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, союзное государство сегодня могли бы сформировать Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. У такого объединения, по словам политика, был бы большой потенциал.

Член Совета Федерации, бывший генсек ШОС Дмитрий Мезенцев уверен, что тенденции на построение интеграционных объединений и сохранение сотрудничества в рамках СНГ — это «то, что особенно ценно сегодня и то, что должно быть приумножено завтра».

«Сегодня мы создаем принципиально новые формы сотрудничества, основанные на принципе уважения суверенитета национальных экономик, но при этом дающие членам этих объединений максимальную выгоду. Это и ЕАЭС, и Таможенный союз, и ШОС, и масса других механизмов. А при СССР между республиками существовали принципиально другие отношения», — отметил в свою очередь зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров.